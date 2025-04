Pronti con i vostri simbolini in attesa dell’estrazione dell’estrazione di questa sera del Simbolotto che potrebbe farvi vincere uno dei tanti interessanti bottini in palio? Speriamo che la risposta sia affermativa perché qualche minuto dopo lo scoccare delle ore 20:00 (dato che prima dovremo attendere la fine degli undici sorteggi del Lotto) potremo scoprire quali sono quelli vincenti di oggi e controllare se corrispondono a quelli scommessi; mentre se la risposta fosse negativa allora non disperatevi per almeno due ragioni: la prima è che entro le 19:30 potrete ancora piazzare le vostre scommesse e la seconda è che in ogni caso il Simbolotto tornerà anche domani e sabato con altri due sorteggi!

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, giovedì 3 aprile 2025

COME SI FA A GIOCARE AL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE PER VINCERE I PREMI IN PALIO

Sempre immaginando che dobbiate ancora piazzare la vostra scommessa – sia che non siano ancora passare le 19:30, sia che vogliate già portarvi mentalmente avanti per domani – per il Simbolotto, una parentesi in questo articolo vorremmo anche dedicarla alle semplicissime regole delle quali dovrete tenere conto se volete provare a vincere uno dei premi; partendo da quella a tutti gli effetti più importanti: per giocare infatti – a differenza di tutti gli altri concorsi simili a questo – non dovrete chiedere alcuna schedina specifica (dato che non esiste!) ma quella normalmente associata al Lotto.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 3 aprile 2025: numeri vincenti e jackpot

Nella parte frontale – come di consueto – dovrete scegliere i numeri che desiderate (tra un minimo di uno e un massimo di dieci) e selezionare la ruota di Genova: quest’ultimo aspetto è fondamentale per partecipare al Simbolotto; e mentre tutto il resto della schedina potrete compilarlo come meglio credere – tra l’importo, le sorti, il Numero Oro e l’eventuale abbonamento -, una volta che avrete pagato la vostra scommessa riceverete in automatico e gratuitamente anche una combinazione valida per quest’altro concorso pronta (speriamo!) a trasformarsi in un premio.