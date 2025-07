Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di oggi 3 luglio sulla ruota Nazionale: attesi i numeri e simboli fortunati da controllare per scoprire se avete vinto

Il Simbolotto sta per regalare sorprese, emozioni e premi a molti dei giocatori che hanno deciso di partecipare all’estrazione di oggi, giovedì 3 luglio 2025. I protagonisti però non sono solo i numeri, ma anche i simboli, che hanno uno stretto legame in questo gioco che, lo ricordiamo, è gratuito.

Ma ci sono delle condizioni da rispettare: in primis va effettuata la giocata al Lotto, ma optando per la ruota del mese, seguendo il calendario ad hoc. Infatti, fatto ciò, viene assegnata automaticamente una combinazione e la cinquina viene stampata sullo scontrino.

Poi non resta che aspettare il momento dell’estrazione, che si tiene dopo quella del Lotto. In quel caso, la combinazione di simbolotti va confrontata con quella entrata per capire se c’è una corrispondenza, visto che da ciò dipendono le vincite e l’importo dei premi.

DAGLI ASSENTI AI FREQUENTI: LE ALTRE COMBINAZIONI

Tra non molto scopriremo i cinque numeri e simboli fortunato del Simbolotto, intanto si possono scoprire altre combinazioni, quelle che danno vita alle statistiche. Non si tratta di informazioni decisive ai fini delle giocate, visto che queste sono automatiche, ma sono comunque utili per prepararsi al nuovo concorso, perché sulle vostre schedine potrebbero essere presenti dei simbolotti che rientrano, ad esempio, tra quelli più assenti o tra quelli che frequentano di più le estrazioni.

Partiamo da questi ultimi, con 33 Elica al primo posto per 136 frequenze. Alle sue spalle 7 Vasco e 13 Rana che invece ne hanno collezionate 130, mentre 11 Topi è al terzo posto a quota 126. La top five si rivela particolarmente affollata, visto che al quarto posto ci sono 35 Uccello, 29 Diamante, 18 Cerino e 12 Soldato, tutti e quattro a 124 frequenze. Al quinto invece la coppia 1 Italia e 36 Nacchere con 121 frequenze.

Il Simbolotto più ritardatario di tutti attualmente è 10 Fagioli con 36 assenze, una in più di 5 Mano, mentre il 21 Lupo è al terzo posto con 25 ritardi. Sono 18 per 32 Disco e 14 per 20 Festa, che chiudono questa top five.

