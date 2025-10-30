Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di giovedì 30 ottobre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

L’ora della penultima combinazione vincente del Simbolotto per questo mese di ottobre è arrivata, con tutti voi carissimi lettori che avete già le vostre schedine ben salde tra le mani che siete invitati – da noi e della Dea Bendata – a mettervi comodi per seguirci nell’ennesimo viaggio tra numeri e simboli, sperando che riusciate a raggiungere quel ricchissimo obbiettivo di vincita che vi siete fissati!

SUPERENALOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti oggi, Giovedì 30 Ottobre 2025

Oltre a stare attenti all’ambito cinque, vi ricordiamo che basteranno due simbolotti per vincere uno degli altri bottini; mentre questi sono i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto: Vaso (7), Italia (1), Ombrello (28), Soldato (12), Elica (33).

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 30 Ottobre 2025

Con più di 50 (per l’esattezza 56, nel caso in cui vi interessasse!) vincite già garantite nel corso di questo 2025, il Simbolotto anche oggi potrebbe avere in serbo qualche bellissima sorpresa per i più fortunati tra i tanti che faranno in tempo a piazzare una scommessa per il sorteggio di questa sera: un appuntamento – come sempre – legato con un doppio nodo a quello con il Lotto, giunto alla sua seconda estrazione di questa ultima settimana di ottobre!

Partendo da un’informazione (per così dire) “tecnica” che potrebbe interessare tutti voi giocatori, ci teniamo a ricordarvi ancora una volta che questa settimana di concorsi non finirà sabato: infatti, trattandosi di un giorno di festa – ovviamente Ognissanti -, il Simbolotto e tutti i suoi colleghi salteranno un sorteggio.

SUPERENALOTTO, EURJACKPOT, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Martedì 28 Ottobre 2025

Come sempre accade in queste festive occasioni, però, non dovete preoccuparvi perché tanto il concorso del Simbolotto perso – assieme a quelli di tutti gli altri giochi simili – verrà recuperato lunedì prossimo, con una settimana che vi permetterà di sfidare per ben cinque volte praticamene consecutive (ci sarà solo una pausa il mercoledì!) la Dea Bendata!

SI AVVICINA IL SIMBOLOTTO DI OGGI, 30 OTTOBRE 2025: ULTIME CHANCE PER LA RUOTA DI ROMA

Per pensare adesso a sabato e a lunedì, però, è ancora decisamente troppo presto perché prima di arrivarci dovrete – se lo vorrete – pensare innanzitutto all’estrazione di oggi del Simbolotto (fissata sempre in un orario compreso tra le 8 e le 9 di sera); oltre che a quella che si terrà puntualissima nei medesimi orari e nelle medesime modalità anche nella serata di domani, ultimissima per il – decisamente fortunato – mese di ottobre!

Proprio tra oggi e domani, peraltro, il Simbolotto resterà abbinato alla ruota del Lotto di Roma, nona tappa di questo già lunghissimo 2025, ma già con le valige pronte per partire dal prossimo lunedì alla volta del Nord Italia, approdando negli ambianti sabaudi della ruota di Torino; mentre tutto il mese di dicembre sarà dedicato all’ultima superstite, la ruota veneta.