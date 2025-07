Simbolotto, estrazione dopo il Lotto di giovedì 30 luglio 2025: scopriamo i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole

Tocca ancora una volta al Simbolotto accompagnarci verso l’uscita di questa giornata di giovedì 31 luglio 2025 con i suoi simbolotti fortunati che per ultimi sono stati estratti nella sala Belli di Roma al termine – come certamente ben saprete – del viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto che ha consegnato, pochissimi minuti fa, tutti i 55 numeri vincenti delle sue varie ruote nazionali!

Tantissime le speranze che nutrirete tutti voi cari lettori e visto che non vogliamo essere proprio noi a separarvi dai festeggiamenti per l’eventuale premio che potreste esservi aggiudicati, ci prepariamo già a salutarvi lasciandovi i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto; eccoveli e buona fortuna: Lupo (21), Risata (19), Italia (1), Sfortuna (17), Funghi (43).

Pronti a chiudere questo settimo mese del 2025 con un nuovo – e per moltissimi, specialmente voi che leggerete queste righe, imperdibile – concorso del Simbolotto? Certi che sia esclusivamente una domanda retorica, riteniamo di poterci addentrare assieme a tutti voi carissimi lettori in questo ennesimo viaggio che poco prima delle ore 21 di questa sera si chiuderà con i consueti cinque simboli fortunati e con tutti i loro sempre tantissimi premi in cerca di vincitori!

Ovviamente, come accade per tutti gli altri concorsi simili a questo, saranno vincitori tutti coloro – tra voi, ma naturalmente non solo – che avranno sulla loro schedina almeno un paio dei simboli vincenti di oggi del Simbolotto; ma è altrettanto ovvio che il premio più alto sarà riservato esclusivamente a chi i simboli li avrà indovinati tutti: a livello generale – in quest’ultimo caso – si tratta di almeno 10mila euro che finiranno sul vostro conto corrente; ma la cifra potrebbe (più o meno facilmente) arrivare anche a valere 2 milioni di euro!

QUALI SONO I SIMBOLI PROTAGONISTI DEL SIMBOLOTTO: I SIGNIFICATI NASCOSTI TRA SOGNI E DESIDERI

La particolarità del Simbolotto – vale la pena ricordarlo visto che abbiamo ancora un pochino di tempo a nostra disposizione – è che i simboli con i quali parteciperete all’estrazione saranno del tutto casuali scelti appositamente per voi dalla Dea Bendata nel caso in cui partecipiate al Lotto e scegliate di puntare la vostra scommessa sulla ruota Nazionale: questa resterà stabile fino a fine agosto, ma da regolamento dovrebbe cambiare ogni mese percorrendole tutte e 11!

Un altro aspetto simpatico del Simbolotto – e che viene spesso ignorato o dimenticato – è che ognuno dei simboli protagonisti del concorso (sono in totale 45) è associato a un significato preciso: l’1 dell’Italia, per esempio, ovviamente è associato alla patria, mentre il 21 del Lupo si associa alla voglia di libertà e – ancora – il 31 dell’Anguria è legato all’amore e alla passione.