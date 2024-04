Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 4 aprile 2024: i simboli vincenti

DOPO LOTTO OGGI NUOVA ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: ECCO COME PARTECIPARE

Un nuovo mese è iniziato e le feste pasquali sono ormai superate, ma si rinnova comunque l’appuntamento con l’estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 4 aprile 2024. Il concorso, per coloro che ancora non lo sapessero, è abbinato al più famoso Lotto e da soltanto qualche giorno in particolare alla ruota di Genova, che può essere facilmente riconosciuta poiché accompagnata dalla lettera “S”. Al momento di definizione della schedina, sarà sufficiente selezionarla per prendere automaticamente parte anche al gioco abbinato. Il costo minimo è di un solo euro, ovvero quello che serve per il principale concorso.

Ad ogni schedina emessa correttamente, vengono causalmente assegnati cinque simboli e numeri. Il premio in palio per coloro che partecipano e indovinano la combinazione vincente ammonta a 10.000 euro. Nel caso in cui la corrispondenza sia parziale, la somma scende di molto. I premi di consolazione vanno infatti da 2 a 50 euro. Non resta dunque che incrociare le dita e sperare di essere fortunati.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa della estrazione del Simbolotto che andrà in scena oggi, giovedì 4 aprile 2024, cogliamo l’occasione per andare a scoprire qualche statistica di questo simpatico gioco abbinato al Lotto. I punti di riferimento in tal senso sono due: la classifica dei ritardatari e quella dei frequenti. Qualcosa è cambiata rispetto alla scorsa volta, quando la combinazione vincente è stata Festa (20), Topi (11), Soldato (12), Diamante (29), Natale (25). Andiamo a scoprire come.

La classifica dei ritardatari, che aveva in testa il simbolo della Festa (20) e al terzo quello del Soldato (12), è stata rivoluzionata. Adesso in testa c’è la Pizza (24) a quota 30 assenze, seguita dalla Risata (19) a quota 29 e dalle Forbici (39) a quota 24. La classifica dei frequenti invece vede ancora in testa il Cerino (18) con 102 apparizioni, ma anche il Diamante (29) ha raggiunto adesso quota 100. A chiudere il podio c’è l’Elica (33) a quota 98.

