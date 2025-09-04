Estrazione Simbolotto dopo Lotto oggi giovedì 4 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi in palio

Il Simbolotto torna alla carica con cinque frecce nel suo arco, pari ai numeri e simboli vincenti che possono regalare vincite importanti, come quella dei giorni scorsi da oltre 27mila euro. Questo il premio ottenuto da un giocatore nell’appuntamento di sabato, a conferma che quando vi parliamo di 10mila euro come premio massimo, in realtà ci atteniamo alla struttura dei premi per una giocata al Lotto da un euro, ma chiaramente è solo un punto di partenza.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 4 settembre 2025

La schedina fortunata era stata giocata ad Aldeno, in provincia di Trento: chissà dove farà tappa la dea bendata nell’appuntamento di oggi, ma lo scopriremo presto, visto che tocca oggi alla fortuna darsi da fare per premiare i giocatori con la sua combinazione di numeri e simboli.

Quella in gioco non va scelta, ma si ottiene in maniera automatica dopo aver effettuato una giocata al Lotto sulla ruota in promozione col Simbolotto, che nel caso del mese di settembre è quella di Palermo. Inoltre, non va sostenuto alcun costo, visto che questo gioco è anche gratuito.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 4 settembre 2025: numeri vincenti e Jackpot

SIMBOLOTTO, DAI PREMI ALLE STATISTICHE AGGIORNATE

Mentre cresce l’attesa per la nuova estrazione del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto che permette di vincere premi aggiuntivi, le statistiche ci offrono spunti interessanti per chi vuole tentare la fortuna: in cima alla classifica dei ritardatari troviamo il Soldato (12), assente da 30 estrazioni, seguito da Cerino (18) con 24 e Amo (23) con 21.

Non troppo distanti Balestra (22) con 17 e un ex aequo tra Mano (5) e Baule (14), entrambi a 16. Sul fronte opposto, tra i simboli più frequenti spiccano Elica (33), già uscita 139 volte, e Vaso (7) con 138, seguiti da Rana (13) a 134 e da un trio a quota 128: Gatta (3), Uccello (35) e Diamante (29).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, martedì 2 settembre 2025

Numeri e simboli che, letti con attenzione, non possono guidare le giocate in vista del prossimo concorso, visto che non vanno fatte scelte in termini di combinazioni da giocare, ma possono tornare utili per qualche riflessione in vista della nuova estrazione.