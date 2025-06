Adesso tocca a voi, prendete in mano la ricevuta del Simbolotto e confrontate i simboli estratti con quelli che vi sono stati assegnati al momento della giocata: ne bastano due per portarsi a casa un premio, ma se ne avete trovati tre o più, le cose iniziano a farsi interessanti, con quattro simboli si festeggia sul serio, mentre con cinque è davvero il momento di stappare qualcosa!

Le vincite arrivano direttamente, senza moduli, senza attese e chi ci ha già giocato lo sa: a volte la sorpresa è proprio quando meno te lo aspetti e anche se oggi non fosse il vostro giorno, niente paura perché il Simbolotto torna prestissimo con una nuova cinquina tutta da scoprire, e chissà che la prossima volta il simbolo che cercate da settimane non salti finalmente fuori.

Simbolotto dopo il Lotto: premi, regole e tutto quello che c’è da sapere su questo gioco amato da tanti

Ora che abbiamo scoperto i simboli vincenti del Simbolotto di oggi, giovedì 5 giugno, facciamo un piccolo ripasso per chi si è avvicinato da poco a questo gioco o per chi, pur giocando, non ha mai approfondito come funziona davvero: il Simbolotto è un gioco gratuito che si abbina in automatico alla vostra giocata al Lotto, ma solo se puntate sulla ruota del mese e nel mese di giugno, come detto, si tratta della ruota di Napoli.

A ogni schedina, il sistema assegna casualmente cinque simboli numerati, scelti tra un totale di 45 e proprio questi simboli sono ispirati a un mix tra tradizione e fantasia: ci troverete la mano, il fungo, la campana, il cuore, la mela, e così via, insomma, simboli familiari e curiosi, capaci di mettere insieme la scaramanzia e il gioco leggero.

L’estrazione dei simboli avviene sempre attorno alle 20:00, subito dopo le classiche estrazioni del Lotto e in quella fase vengono pescati anche i cinque simboli vincenti del Simbolotto, e se sulla vostra schedina ne trovate almeno due uguali, avete vinto con i premi che salgono velocemente: con due simboli si parte da 1 euro, con tre si passa a 5 euro, con quattro si arriva a 50 euro e con tutti e cinque si sfiorano i 10.000 euro, e tutto questo senza spendere nulla in più rispetto alla normale giocata al Lotto.

Il Simbolotto ha conquistato sempre più giocatori grazie alla sua immediatezza, ai premi interessanti e a quel mix di casualità e colore che lo rende unico: è un piccolo momento di leggerezza tra le estrazioni, un’occasione per sorridere anche solo per aver riconosciuto il simbolo che vi portate nel cuore. E allora, anche se oggi non è arrivata la cinquina, c’è sempre una nuova occasione dietro l’angolo… magari già al prossimo giro!