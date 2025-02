Non ci può essere giovedì che non si conclude con le estrazioni associate al Lotto tra le quali l’immancabile – almeno dal 2019 a questa parte – Simbolotto che grazie ai suoi simbolotti vincenti vi permetterà di mettere le mani su qualche ricco premio senza che abbiate neppure dovuto neppure pagare pochi centesimi per riuscirci: partendo proprio da qui – infatti – ci teniamo a mettere in chiaro fin da subito per tutti i lettori tra voi che mai hanno giocato al Simbolotto che di fatto si tratta dell’unico concorso a premi che non richiede alcuna puntata economica, associandosi – e dopo vedremo bene in che modo – alla scommessa del Lotto per cercare di garantirvi un doppio premio con un’unica giocata!

Visto che abbiamo introdotto il discorso, vale la pena soffermarci un attimo su questo aspetto per precisare che l’associazione tra Lotto e Simbolotto inizia e finisce nel momento della giocata: la partecipazione al gioco coi simbolini – infatti – è riservata a chiunque abbia intenzione di giocarsi una combinazione lottifera e decide di farlo puntando i suoi occhi sulla ruota promozionale che fino a fine mese sarà quella di Cagliari e che potrete sempre facilmente riconoscere grazie alla ‘S’ stilizzata che viene stampata ogni mese vicino al nome della città corrispondente.

COME FUNZIONANO I PREMI DEL SIMBOLOTTO: INCASSERETE ANCHE SENZA UNA VINCITA NEL LOTTO

Questo è tutto quello che vi serve sapere sul Simbolotto: giocate una combinazione qualsiasi che vi piace nel Lotto, scoprite i simboli che il sistema ha sorteggiato casualmente per voi e semplicemente attendete fino alle 20 per scoprire se avete vinto un qualche premio; mentre vale la pena puntualizzare anche che in caso di vincita potrete portarvi a casa il meritato premio pur in assenza di una corrispondente vincita nel concorso del Lotto, rendendo questo gioco decisamente più interessante perché – così facendo – diventa una vera e propria doppia chance di vincere qualcosa per tutti voi speranzosi giocatori!