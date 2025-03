Finalmente grazie al Simbolotto – ed ovviamente al suo sorteggio che si è tenuto qualche minuto fa – possiamo concludere questa serata di estrazioni che speriamo (soprattutto per la presenza contemporanea di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ai quali ovviamente abbiamo dedicato un alto apposito articolo) possa avervi riservato qualche interessantissima sorpresa in grado di cambiare anche solo leggermente le vostre economie domestiche!

In questo contesto nella migliore delle ipotesi potreste aggiudicavi almeno 10mila euro, fermo restando che si tratta della cifra minima che il bottino più alto può arrivare a valere e che si basterà interamente sulla cifra che avrete puntato in fase di scommessa, fino ad un massimo di addirittura 2 milioni di euro decisamente interessanti e che fino ad ora non sono mai stati vinti; ma ora dopo avervi sottratto abbastanza tempo eccovi tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi – giovedì 6 marzo 2025 – del Simbolotto: Pizza (24), Diamante (29), Baule (14), Naso (16), Rondine (45).

Il giovedì da diversi anni a questa parte – precisamente dal 2019 – è una delle quattro giornate settimane dedicate al Simbolotto che sarà protagonista di un’imperdibile appuntamento serale nel corso del quale potreste riuscire ad aggiudicarvi uno dei tanti interessanti premi tra quelli in palio: se a questo foste interessanti – ovvero ai simboli vincenti annunciati durante l’estrazione serale – sappiate che siete capitati nel posto giusto perché sarà nostra premura seguire la diretta del sorteggio e riportarvi tra queste righe la combinazione odierna del Simbolotto; ma ovviamente per farlo dovremo pazientemente attendere fino alle ore 20:00 che rappresentano il momento in cui la sorte farà la sua comparsa nella nostra vita con la sua sacca stracolma di premi ed opportunità per tutti voi giocatori!

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO: TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE SUL CONCORSO AUTOMATICO E GRATUITO

Ovviamente, per poter vincere uno dei premi che più volte abbiamo citato dovrete innanzitutto piazzare la vostra scommessa nel Simbolotto che funzionerà i modo del tutto differente rispetto agli altri partecipatissimi concorsi ai quali probabilmente potreste essere abituati: scordatevi – infatti – le schedine personalizzate e la necessità di scegliervi la vostra combinazione preferita perché in questo caso non esisterà nessuna schedina e l’assegnazione delle combinazioni sarà anche del tutto automatica ed impossibile da modificare o ‘pilotare’.

Cosa significa? È piuttosto semplice perché da un lato la giocata al Simbolotto dovrà essere abbinata ad una nel Lotto e nella sua ruota di Firenze (in questo caso la schedina esiste e dovrete compilarla come meglio credete) che una volta piazzata – dall’altro lato – vi assegnerà anche cinque simbolotti scelti in modo casuale ed automatico dal sistema: se dovesse sembrarvi una sorta di fregatura – però – tenete a mente che questo singolare funzionamento è giustificato dal fatto che non vi verrà chiesta nessuna somma aggiuntiva per partecipare anche a quest’altra estrazione, bastando a tutti gli effetti la puntata fatta nel Lotto che potrebbe valere anche solamente 1 euro.