Simbolotto, estrazione dopo il Lotto di giovedì 7 agosto 2025: i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi

Per poter dire veramente “completa” questa giornata di giovedì 7 agosto 2025 non possiamo dimenticarci per strada l’estrazione del Simbolotto che accompagnerà ancora una volta (in quella che possiamo tranquillamente definire una vera e propria tradizione) gli undici sorteggi odierni del Lotto, con un gruppetto di interessanti – anche se purtroppo non milionari – premi che potreste vincere con la consueta (obbligatoria) botta di fortuna che noi vi auguriamo sempre di avere!

L’estrazione del Simbolotto – esattamente come quella del Lotto – si terrà non prima delle ore otto di questa sera, impiegando generalmente poco meno di un’ora per consegnarci tutti i vari numeri e simboli protagonisti di questa serata: se non aveste tempo, modo o voglia di seguire la diretta, non preoccupatevi perché questo articolo servirà esattamente per riportarvi la combinazione vincenti di oggi del Simbolotto, rendendo la vostra caccia ai premi decisamente più rapida e semplice!

TUTTI I PREMI DEL 2025 VINTI GRAZIE AL SIMBOLOTTO: A LUGLIO CENTRATE SEI CINQUINE VINCENTI

Sul fronte dei premi, peraltro, vi ricordiamo che fino a questo momento il Simbolotto nel 2025 si è rivelato decisamente fortunato con un impressionate numero di premi vinti nel corso degli ultimi 124 concorsi: l’ultimissimo, peraltro, ha letteralmente inaugurato il mese di agosto visto che è stato vinto in occasione dell’estrazione dello scorso sabato – ovvero il 2 – con un giocatore di Iglesias che si è portato a casa ben 15mila euro!

Con un agosto appena avviato, se foste interessante all’argomento dei premi vinti grazie al Simbolotto (e siamo certi che lo siate, visto che altrimenti non vi verrebbe neppure in mente di partecipare al concorso!), possiamo dirvi – da un lato – che nel 2025 sono state centrate in totale 41 cinquine vincenti: tra queste – addirittura – sei sono relative al mese di luglio che tra i vari 10mila (ovvero il minimo che possono valere i cinque simboli) ne ha assegnati anche tre da 25, 30 e 40 mila euro!

