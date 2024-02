Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 8 febbraio 2024: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024: GRANDI VINCITE IN ARRIVO?

Nella giornata di oggi, giovedì 8 febbraio 2024, torna l’ormai consueto appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che segue ogni settimana le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi al primo di questi tre giochi. Quello di oggi, inoltre, è il secondo di quattro appuntamenti settimanali, che oltre che il giovedì, ricordiamo tenersi puntuali ogni martedì, venerdì e sabato.

Il Simbolotto, in ognuna delle quattro estrazioni settimanali mette in palio fino ad un massimo di 10mila euro. Per portarseli a casa occorrerà, ovviamente, indovinare tutti i simboli vincenti, che sono 5, ma anche chi sarà leggermente meno fortunato ed indovinerà solo parte della cinquina potrà contare su altri premi minori, da un massimo di 50 euro con 4 simboli, ad un minimo di 1 euro con soli 2 simboli. Tentare la fortuna partecipando al concorso con il Simbolotto, inoltre, è completamente gratuito e richiede, semplicemente, ai giocatori di piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, avendo solo cura di scegliere la ruota promozionale mensile, che sarà quella di Cagliari per tutto febbraio.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Giocare al Simbolotto, insomma, è completamente gratuito, esclusa la scommessa nel Lotto che potrà avere qualsiasi valore, ma va anche ricordato che i giocatori dovranno fare i conti con un piccolo malus. Infatti, non si potranno scegliere, in fase di compilazione della schedina, i propri simboli fortunati, ma sarà il sistema ad assegnare automaticamente ed in modo casuale una cinquina valida per il concorso, stampandola sul fondo della schedina principale.

Nell’attesa dell’annuncio dei simboli vincenti del Simbolotto, per ingannare l’attesa, possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non vengono sorteggiati. Partendo dal ricordare che nell’ultimo concorso, quello di martedì 6 febbraio 2024, sono stati sorteggiati la Mela (2), la Risata (19), i Funghi (43), le Braghe (8), il Buffone (41), scopriremmo che si è riconfermata leader dei ritardatari del Simbolotto la Luna (6), che non si è vista per 49 giorni. La seguono, poi, le Nacchere (36), con 34 assenze; i Fagioli (10), assenti per 31 giorni; l’Italia (1) con 30 assenze ed, infine, la Gatta (3), mancante nelle ultime 28 estrazioni.

