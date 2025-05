Non si sono ancora visti nuovi vincitori nel corso di questo appena iniziato maggio per quanto riguarda il Simbolotto e il suo premio massimo in palio (mentre non abbiamo dati disponibili per le categorie inferiori, certamente uscite tantissime volte in questi giorni), ma probabilmente sarà proprio oggi – giovedì 8 maggio 2025 – il momento in cui finalmente qualcuno verrà incoronato e potrà portarsi a casa un premio dal valore di almeno 10mila euro: per scoprirlo – fermo restando che ovviamente dovrete innanzitutto aver giocato al Simbolotto nel corso di queste ore, sempre entro il limite posto alle ore 19:30 – dovrete ancora attendere, però, fino alle ore 20:00 per scoprire l’esito dell’estrazione di questa sera.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 8 maggio 2025: numeri vincenti e jackpot

GLI ULTIMI PREMI VINTI NEL SIMBOLOTTO: COME FARE A PIAZZARE UNA SCOMMESSA

Se aveste piacere a fermarvi ancora un attimo qui con noi nell’attesa dei simboli vincenti di oggi del Simbolotto – e in caso contrario vi invitiamo a tornare poco dopo le ore 20:00 per scoprirli in diretta assieme a noi -, vi vogliamo ricordare che l’ultimo premio da 10mila euro vinto grazie a questo concorso risale ormai allo scorso sabato 12 aprile in cui venne vinto da un giocatore di Genova (ironicamente città di cui era protagonista la ruota nel corso di quello stesso mese), su un totale annuale che per ora è fermo ad appena 20 cinquine indovinate su più di 70 – oggi è il 73esimo – concorsi che si sono tenuti da gennaio a questa parte.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, giovedì 8 maggio 2025

Per provare a cambiare quel dato aggiudicandovi voi stessi l’ambitissimo premio, vi ricordiamo che non dovrete fare neppure alcuno sforzo particolarmente impegnativo visto che il Simbolotto è l’unico tra i giochi ad essere del tutto automatico: la vostra giocata – infatti – sarà scelta in automatico e casualmente dal sistema dopo che avrete piazzato una scommessa sulla ruota di Milano (che cambia tutti i mesi, ma resterà fissa fino a giugno) del Lotto; senza fatica e – soprattutto – senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto a quanto voi stessi vorrete giocare partendo da un minimo di 1 euro.