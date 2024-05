Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 9 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Il weekend si avvicina e mentre molti tra voi affezionati lettori non possono che pensare alle ultime ore lavorative della settimana, un po’ di luce e speranza potrebbe arrivare dal concorso di oggi del Simbolotto, protagonista con il Lotto (e tutti i suoi vari amici, ovvero il 10eLotto e il Superenalotto) di ben quattro concorsi settimanali. Immaginandoci che sarete già belli comodi a casa vostra, spaparanzati sul divano magari con la pancia piena dopo una felice cena in famiglia, i simboli del Simbolotto stanno per fare capolino all’orizzonte e con loro anche tutti i premi che portano in dono a tutti voi giocatori!

Le modalità di gioco sono sempre le stesse e vi chiederanno solamente di scegliere la giusta ruota dal Lotto, indicata con una ben visibile ‘S’ vicino al nome della città che rappresenta (per semplificavi la vita vi ricordiamo che a maggio è quella di Milano), attendendo la stampa – o la riconsegna nel caso abbiamo giocato in una ricevitoria o tabaccheria – della schedina: sul fondo, altrettanto ben visibili troverete 5 simboli e altrettanti numeri che sono la vostra cinquina dal Simbolotto.

COS’È IL SIMBOLOTTO: ALCUNE CURIOSITÀ SUL CONCORSO A PREMI GRATUITO

Rispetto a tutti gli altri concorsi però il Simbolotto ha almeno due particolarità: da un lato, infatti, non vi richiederà alcuna spesa con premi del tutto gratuiti e indipendenti dalla vincita del Lotto; mentre dall’altro è un gioco gratuito perché scommettendo su Milano non vi verrà neppure chiesto se volete partecipare o meno al gioco aggiuntivo, ma sarete automaticamente inseriti tra i concorrenti. Insomma, è gratis, semplicissimo, automatico e ricco di premi: tutte caratteristiche che rendono il Simbolotto un gioco che non dovreste farvi scappare!

Chiudendo (ma rinnovando il nostro appuntamento per la serata con l’annuncio dei simbolini vincenti di oggi) vi lasciamo ancora un paio di curiosità a partire – quasi ovviamente – dai premi in palio che possono raggiungere i 10mila euro partendo da un minimo di consolazione di 1. La seconda, invece, riguarda l’origine dei simboli protagonisti del Simbolotto che molti tra voi sicuramente non sapranno essere gli stessi riportati nel libro della Smorfia Napoletana.











