Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di giovedì 9 ottobre 2025: numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

È arrivato il momento in questo giovedì 9 ottobre 2025 di scuotere un pochino la fortuna nella speranza che finalmente il Simbolotto assegni – e, magari, proprio a qualcuno tra voi che state leggendo queste righe – il suo primissimo premio di questo appena iniziato decimo mese dell’anno, continuando quella serie fortunata che sembra essersi aperta a gennaio!

Fino allo scorso 20 settembre (ultimo giorno in cui questo concorso ha incoronato un vincitore), infatti, sono stati assegnati la bellezza di 52 differenti premi superiori – o pari – ai 10mila euro e contando che quello odierno del Simbolotto è il 161 concorso del 2025 possiamo tranquillamente dire che la cadenza è di un ricchissimo bottino ogni (circa) tre estrazioni; ovviamente ferme restando settimane più fortunate e settimane un pochino meno!

Naturalmente, per essere voi i vincitori dei 10mila euro in palio con l’appuntamento del Simbolotto dovrete – proprio questa sera, oppure anche domani o sabato – riuscire a indovinare tutta la cinquina di simboli che verranno sorteggiati: l’appuntamento è sempre fissato per le ore 20 circa, ma prima delle 21 sarà difficile sapere l’effettivo esito del sorteggio.

COS’È E COME FUNZIONA L’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: LE REGOLE DEL GIOCO ASSOCIATO AL LOTTO

Ora, se vi steste chiedendo come fare a partecipare al sorteggio del Simbolotto, la risposta è presto data, ma con la precisazione che dovrete necessariamente farlo entro le ore 19:30 per non venir esclusi dalla corsa ai premi: questo sorteggio tra i tanti che potreste conoscere è l’unico a chiedevi di partecipare a un altro concorso per poter ottenere la vostra agognata cinquina di simboli potenzialmente vincenti.

In particolare, il concorso al quale ci riferiamo è quello del Lotto – dal quale il Simbolotto è nato nel 2019 – per il quale dovrete scegliere obbligatoriamente la ruota in promozione che in questo mese è quella di Roma: le regole sono quelle classiche lottifere, ma a noi interessa ricordarvi soprattutto che dopo aver validato la vostra giocata, otterrete in automatico (e casualmente!) cinque simboli!