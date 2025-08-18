Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di lunedì 18 agosto 2025: i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, tutte le regole e i premi in palio

Si è quasi esaurita questa calda giornata di lunedì 18 agosto 2025 con il Simbolotto – sempre accompagnato dai tre colleghi lottiferi – che si appresta a bussare alle vostre porte con i suoi simboli vincenti di oggi e con tutti quei ricercati premi che potreste (ovviamente, sempre senza alcuna garanzia o promessa) essere riusciti ad acciuffare con una meritata botta di fortuna!

Visto che il lunedì è sempre la giornata più lunga e faticosa della settimana, non vogliamo trattenervi troppo a lungo e con il sempre sentito augurio di buona fortuna che rinnoviamo tutte le volte; vi lasciamo i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto, eccoveli: Topi (11), Caffè (42), Luna (6), Italia (1), Buffone (41).

Ritorna, eccezionalmente in questo lunedì 18 agosto 2025, uno dei consueti appuntamenti settimanali con il Simbolotto, portatore di una ricca serie di opportunità riservate ai più fortunati tra voi carissimi lettori e giocatori, abbinate all’appuntamento – altrettanto eccezionale – di oggi con il Lotto: concorsi che si sono, in entrambi i casi, già aperti e che si chiuderanno solamente questa sera a partire dalle ore 20 quando inizieranno i sorteggi che dureranno per la successiva ora, fino alle 21 circa!

La ragione per cui torniamo a parlare oggi del Simbolotto – è sicuramente utile partire da qui – è legata al fatto ch lo scorso venerdì 15 agosto non abbiamo avuto la possibilità di compilare le nostra consuete schedine visto che la Dea Bendata si era presa una (meritata anche per lei!) piccola pausa per festeggiare Ferragosto; il tutto fermo restando che nel resto della settimana si terranno anche tutti gli altri, consueti, appuntamenti.

In altre parole, chiunque lo desiderasse, oltre che oggi potrà tentate la fortuna con il Simbolotto – e ovviamente anche con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto – anche altre quattro volte nei prossimi sei giorni: sono, infatti, confermati i consueti sorteggi che normalmente si tengono tutti i martedì, giovedì, venerdì e sabato, con noi de ilSussidiario.net che vi accompagneremo in ognuno di questi dalla mattina, fino alla scoperta dei simboli (o numeri) vincenti!

QUAND’È L’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER GIOCARE E PROVARE A VINCERE

Come dicevamo anche prima – e, d’altronde, come tutti ben saprete -, l’appuntamento vero e proprio son il Simbolotto non si terrà prima delle ore 20, con la conseguenza che nel frattempo potreste avere anche il tempo di piazzare qualche altra scommessa per cercare di piegare la fortuna al vostro volere: tutto, ovviamente, dipenderà all’ora in cui state leggendo queste righe perché le finestre di gioco si chiudono sempre e comunque (anche in questo appuntamento straordinario) mezz’ora prima dell’estrazione.

Le regole sono sempre le stesse, con voi cercatori di fortuna che sarete chiamati – anche per il Simbolotto – a giocare una qualsiasi scommessa nel Lotto;