Si ripete eccezionalmente in un lunedì – che in questo preciso caso è il 28 aprile 2025 – l’estrazione del Simbolotto che proprio questa sera andrà a recuperare quel sorteggio al quale non abbiamo potuto partecipare lo scorso venerdì 25 aprile visto che buona parte delle attività (e con loro anche le sale estrattive che ogni settimana accolgono la Dea Bendata per i sorteggi) si sono fermate per la Festa della Liberazione: un’occasione – insomma – imperdibile per molti, ma che di fatto nulla aggiunge o toglie ai consueti sorteggi del Simbolotto anche perché questa settimana dovremo saltare l’appuntamento del giovedì che verrà – nuovamente – recuperato il prossimo lunedì 5 maggio esattamente come stiamo facendo oggi!

TORNA OGGI IL SIMBOLOTTO: COME PARTECIPARE TRA REGOLE, COSTI E SCHEDINE

Dato che la prudenza non è mai troppa, andando verso il sorteggio di oggi del Simbolotto vale certamente la pena ripercorrere (ovviamente in modo conciso) le poche regole che dovrete rispettare per poter vedere validata – e speriamo anche vincente – la vostra schedina: come sempre vi ricordiamo, questo concorso non ha una sua personale schedina (come, invece, avviene per tutti gli altri giochi simili) ma parte sempre e comunque da una scommessa piazzata sulla ruota in promozione del Lotto che in questo momento – e solamente più per oggi e domani – è quella di Genova, pronta a lasciare il suo posto a quella milanese.

Ovviamente la scommessa del Lotto dipenderà in toto da quello che preferite voi – sia dal punto di vista dei numeri, delle sorti che potreste scegliere e del prezzo che deciderete di pagare -, con l’unico requisito per il Simbolotto rappresentato dalla scelta della ruota e dalla selezione dell’apposita casellina che vi chiederà se volete partecipare anche a questo sorteggio; mentre resta sempre interessante notare che la scommessa unica che piazzerete varrà per entrambi i concorsi senza richiedervi alcun tipo di aumento economico al prezzo che avrete deciso per il concorso lottifero!