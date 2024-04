SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 29 Aprile 2024

Tempo scaduto per giocare al Simbolotto, adesso è il momento di scoprire i numeri e i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, lunedì 29 aprile 2024. Chissà che il fortunato vincitore non si nasconda proprio tra quelli che hanno emesso la propria schedina per ultimi. La speranza è l’ultima a morire. Tutti vogliono vincere i 10.000 euro messi in palio dal concorso. Non è sicuramente semplice, dato che si deve indovinare la cinquina vincente al completo. Ciò, secondo i dati di Lottomatica, accade soltanto una volta ogni 1.221.759. Ci vuole una gran fortuna! Non si deve però disperare, anche perché ci sono tanti premi minori in palio.

Per capire se avete vinto, dovete controllare manualmente la combinazione presente nella vostra schedina giocata nella ruota di Genova del Lotto e l’esito dell’estrazione di oggi del Simbolotto. Occhi aperti perché potrebbe sfuggirvi una eventuale vincita. Non ci sono sistemi automatici, dobbiamo affidarci a noi stessi. Andiamo allora a scoprire cosa ha decretato il sorteggio odierno e nel dettaglio quali sono i numeri e i simboli vincenti di questo concorso. Ecco l’esito dell’urna: i Funghi (43), la Luna (6), la Festa (20), il Soldato (12), il Diamante (29).

Un’estrazione straordinaria del Simbolotto prima di salutare definitivamente questo mese è in programma oggi, lunedì 29 aprile 2024. Non c’è miglior modo di iniziare la settimana e avvicinarsi alla Festa dei Lavoratori se non con una vincita, magari proprio pari a 10.000 euro. È questo infatti il massimo premio messo in palio dal concorso abbinato al Lotto e, in particolare, ancora per poche battute, alla ruota di Genova. Se qualcuno spera ancora di giocarsi le sue carte, andiamo a ricordare quali sono le modalità di gioco, che sono super semplici e anche altrettanto economiche.

Il concorso del Simbolotto infatti preveda che si giochi una schedina del Lotto nella ruota contrassegnata con la lettera “S”, ovvero in questo caso appunto quella di Genova. Il costo è standard, pari a un solo euro. Non ci sono spese extra. I giocatori che metteranno in atto questo procedimento, vedranno stampati sui loro documenti cinque simboli e numeri. L’obiettivo è che essi corrispondano a quelli estratti dall’urna nel corso del sorteggio che avverrà a Roma questa sera. Se ciò accade, abbiamo fatto bingo!

CACCIA AL SIMBOLOTTO PIU’ RITARDATARIO E PIU’ FREQUENTE

Non è semplicissimo che i simboli e i numeri della combinazione presente sulla schedina del Simbolotto combacino con quelli dell’estrazione, è per questo motivo che i più appassionati guardano con attenzione alle statistiche del concorso collegato al più famoso Lotto. La speranza infatti è di carpire qualcosa, anche se non è possibile scegliere la cinquina e l’assegnazione è del tutto casuale. La sorte la scorsa occasione ha sorteggiato il Piano (37), la Mela (2), il Lupo (21), la Testa (34), la Rana (13).

Come sono cambiate le classifiche dei frequenti e dei ritardatari? Partiamo dalla prima, che vede in vetta ancora il Cerino (18) con 103 apparizioni. Dietro a stretto giro ci sono l’Elica (33) e il Diamante (29), entrambi a quota 100. La seconda invece ha in testa il simbolo delle Forbici (39) con 38 ritardi. Ben distanti ci sono la Pigna (38) con 29 assenze e il Caffè (42) che non si vede da 26 estrazioni. Non resta da capire cosa succederà oggi.











