Le ore 20:00 della serata di oggi – lunedì 5 maggio 2025 – segneranno l’arrivo di una nuovissima tornata di estrazioni collegate al Lotto tra le quali non può che tornare anche l’immancabile e sempre apprezzatissimo Simbolotto che grazie ai suoi cinque simboli vincenti potrebbe farvi vincere un premio che oscilla tra i 10mila e i 2 milioni di euro, in tutto – peraltro – in modo assolutamente gratuito e permettendovi di assicurarvi anche un posto in primissima fila per partecipare al sorteggio lottifero: la serata di estrazioni – come sempre – vedrà innanzitutto fare la sua comparsata il Superenalotto, dopo il quale spetterà alla coppia Lotto e Simbolotto palesarsi poco prima di lasciare l’ultimissimo posto (certo non per importanza!) al 10eLotto!

OGGI I NUOVO SORTEGGIO DEL SIMBOLOTTO: COME GIOCARE IN VISTA DEI PREMI DI QUESTA SERA

Ovviamente – altrimenti non saremmo qui a scrivere queste righe – noi de ilSussidiario.net seguiremmo tutti i sorteggi in diretta per riportare a voi carissimi lettori i vari numeri e simboli vincenti e dato che qui ci occuperemo solo del Simbolotto, sappiate che se cercaste anche il resto dei concorsi potrete trovarli in un altro articolo che abbiamo giù pubblicato e che racchiude sia il Lotto, che il Superenalotto e il 10eLotto; mentre a chi tra voi volesse partecipare a questo appuntamento interamente basato sui simboli ricordiamo che in questo mese la ruota a cui dovrete stare attenti è quella di Milano.

Proprio lì dovrete piazzare la vostra puntata come siete soliti fare se si parla di Lotto e in fase di convalida della scommessa vi sarà data la possibilità anche di selezionare l’apposita casella dedicata al Simbolotto: nel caso in cui lo facciate – e ve lo consigliamo, dato che non saranno necessarie maggiorazioni economiche – riceverete in automatico anche una combinazione casuale di 5 simboli che saranno il vostro ‘ticket’ per partecipare a questo amatissimo sorteggio e cercare di vincere i tanti premi in palio!