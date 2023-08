SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 1 agosto 2023

L’attesa è finita per coloro che non vedono l’ora di scoprire numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto. Le operazioni sono state completate poco fa, durante il viaggio tra le ruote del Lotto, gioco a cui del resto è abbinato. Quindi, tra una ruota e l’altra c’è stato modo di scoprire la cinquina fortunata di numeri e simboli che potrebbe regalarvi delle belle soddisfazioni oggi. A tal proposito, vi ricordiamo quali sono i premi, tenendo conto però di una giocata di un euro al Lotto. Ecco quanto si può vincere…

Centrando tutta la combinazione si otterrebbe un premio di 10mila euro. Con il “4” invece si ottengono 50 euro. Coloro che riescono a indovinare solo 3 dei 5 simboli vincenti devono accontentarsi di 5 euro. Va solo un euro per coloro che centrano il “2”. I premi indicati, comunque, sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte in maniera automatica all’atto del pagamento. Infine, è bene precisare che i premi non sono cumulabili e per ogni giocata si vince il premio massimo consentito. Ora lasciamo la parola a numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Festa (20), la Scala (27), l’Amo (23), il Vaso (7), l’Anguria (31). (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 1 AGOSTO 2023: IN ARRIVO RICCHI PREMI DOPO IL LOTTO?

Nuova settimana, nuovo mese e nuova estrazione anche per il Simbolotto, il gioco associato al Lotto, protagonista oggi, martedì 1 agosto 2023. Queste alcune delle novità dell’appuntamento odierno. L’altra riguarda la ruota in promozione, che nel mese di agosto è quella Nazionale. In realtà, lo era anche a luglio, ma la novità è, dunque, che a differenza di quanto accade solitamente, stavolta la ruota in promozione non cambia. Per chi si avvicina solo ora a questo gioco, è importante sapere che per partecipare all’estrazione bisogna giocare al Lotto puntando appunto sulla ruota in promozione.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 29 luglio 2023

Così si ottiene automaticamente e gratuitamente una combinazione di numeri e simboli, che sono quelli da verificare dopo la nuova estrazione del Simbolotto per capire se la propria giocata è fortunata. Potreste ritrovarvi con una bella vincita, come quella registrata a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove sono stati vinti 21.739,13 euro, come evidenziato da Agipronews, per aver indovinato i simboli del Simbolotto.

I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In attesa di scoprire i numeri vincenti, e relativi simboli, del Simbolotto, diamo uno sguardo alle statistiche, in particolare ai simbolotti ritardatari. Al primo posto svetta 16 Naso, che ha accumulato 46 ritardi. Sono 43 invece le assenze di 6 Luna, che quindi occupa il secondo posto di questa speciale classifica. Scendiamo al gradino più basso del podio per scoprire che al terzo posto c’è 39 Forbici con 28 ritardi. Sono 27 gli appuntamenti con la fortuna saltati da 15 Ragazzo, seguito da 10 Fagioli che invece è a quota 23.

Il sesto posto è occupato da una coppia, quella formata da 22 Balestra e 11 Topi, entrambi con 19 assenze al Simbolotto. Alle sue spalle c’è 29 Diamante, con 18 ritardi. All’ottavo posto si piazza 41 Buffone, con le sue assenze. Al nono posto della classifica dei simbolotti ritardatari c’è 18 Cerino, che manca da 13 appuntamenti con il Simbolotto. A completare la top ten un poker di simbolotti con 11 assenze: si tratta di 35 Uccello, 2 Mela, 43 Funghi e 17 Sfortuna.











