All’appello di questo martedì 1 aprile 2025 dedicato ai concorsi e alle estrazioni non può mancare – tra i tre appuntamenti del Lotto, quello dell’Eurojackpot e gli immancabili Million Day – il sempre simpatico Simbolotto che pur promettendo (almeno, ai più fortunati!) premi meno interessanti rispetto a tutti gli altri concorsi citati, è anche l’unico ad essere completamente gratuito per chiunque voglia provare a vincerli; fermo restando – e i giocatori più ‘rodati’ certamente già lo sapranno – che ovviamente non sarà tutto così semplice e per arrivare ai premi del Simbolotto dovrete anche passare prima di tutto dalle combinazioni del Lotto.

Entrando subito nel merito di quest’ultima affermazione è bene precisare che seppur si possa tranquillamente dire (essendo vero) che il Simbolotto è un concorso gratuito, al contempo occorre anche precisare che dal conto vostro dovrete comunque piazzare prima di tutto una normale scommessa nel Lotto: quest’ultima sarà – ovviamente – a pagamento, ma anche nel caso in cui scegliate di puntare un solo euro (ovvero la cifra minima possibile), automaticamente parteciperete anche all’estrazione dei simboli vincenti e potrete così cercare di portarvi a casa non uno, ma bensì due bottini decisamente interessanti!

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO: DA OGGI SI PASSA ALLA RUOTA DEL LOTTO DI FIRENZE

Sempre immaginando che non tutti conosciate il Simbolotto, ci teniamo anche a precisare che la scelta della ruota del Lotto sarà l’unico requisito fondamentale per la vostra partecipazione al concorso: le scommesse ritenute valide – infatti – sono solo ed esclusivamente quelle che vengono fatte sulla ruota di Firenze, con tutte le altre che vi permetteranno solamente di partecipare al consueto sorteggio del Lotto senza l’extra sei simbolini; mentre dal punto di vista della combinazione sappiate che non sarete voi a sceglierla, ma verrà sorteggiata – in modo naturalmente completamente casuale – dal sistema che ve la stamperà in calce al ticket del Lotto senza permettervi di modificarla neppure di una virgola.