Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di oggi 1 luglio sulla ruota Nazionale: i numeri fortunati. Controlla i simboli sul tuo scontrino e scopri se hai vinto!

Ricordiamo che i simboli sono estratti da un’urna dedicata al termine delle 11 ruote del Lotto, con l’estrazione del Simbolotto che si tiene come sempre dalla sede di Roma alle 20:00 in punto e da lì parte la magia: 5 simboli su 45 vengono selezionati e se coincidono con quelli stampati sul vostro scontrino allora sì, potete iniziare a fare i conti, e magari anche a sognare.

Si vince con almeno 2 simboli indovinati e le vincite salgono fino a un massimo di 10.000 euro con la combinazione completa, a fronte di una giocata base da 1 euro, ma se avete puntato di più, le cifre crescono di conseguenza, e se vi state chiedendo quanto si possa vincere davvero… Beh, sappiate che in teoria si può arrivare anche a 2 milioni di euro, ma finora nessuno ci è ancora riuscito.

Simbolotto: come funziona, quanto si vince e perché conviene giocarci

Per chi non avesse mai giocato (o avesse bisogno di un piccolo ripasso), il Simbolotto è un gioco del tutto gratuito e associato automaticamente alle giocate del Lotto, ma solo su una ruota specifica che cambia ogni mese: per luglio, come detto, si tratta della Ruota Nazionale.

Quando scegliete una qualsiasi combinazione da giocare su quella ruota, il sistema vi assegna gratuitamente anche una cinquina di simboli, ognuno dei quali ha un numero corrispondente, ispirato alla tradizionale Smorfia napoletana.

Questi simboli non si possono scegliere, non si possono cambiare, ma diventano a tutti gli effetti parte integrante della vostra giocata, e al termine dell’estrazione, se almeno 2 simboli tra i vostri combaciano con quelli estratti, ecco che arriva la vincita.

La struttura premi è chiara e ben distribuita: 2 simboli vincenti valgono 1 euro, 3 portano 5 euro, 4 fanno 50 euro e se li prendete tutti e 5, allora sì che si festeggia con 10.000 euro netti.

Ovviamente, questi importi si riferiscono a una giocata da 1 euro, ma se avete scommesso di più o ripetuto la combinazione, le cifre salgono in proporzione, inoltre l’estrazione del Simbolotto si può seguire anche in diretta tramite l’app ufficiale My Lotteries o sul sito del Lotto, dove trovate anche l’archivio delle estrazioni precedenti. Giocare è semplice e veloce: si può fare in ricevitoria, online o via app entro le 19:30 di ogni giorno di estrazione, e non serve alcun supplemento perché se giocate al Lotto sulla ruota in promozione, il Simbolotto ve lo portate a casa gratis.

Il Simbolotto, insomma, è uno di quei giochi che ti trovi tra le mani quasi per caso ma che può riservare belle sorprese, soprattutto in un’estate come questa dove un po’ di fortuna, diciamocelo, non guasterebbe affatto, e con il caldo che fa, anche solo l’idea di una vincita può far venire i brividi… Ma quelli belli. In attesa di scoprire chi festeggerà stasera, controllate bene la vostra combinazione e incrociate le dita: la fortuna non ha bisogno del condizionatore, basta un simbolo.