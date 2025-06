Ora che la cinquina vincente del Simbolotto è sotto gli occhi di tutti, è il momento di dare un’occhiata al proprio biglietto e incrociare le dita! Se ne hai azzeccati almeno due, qualcosa si porta a casa, e con tutti e cinque è jackpot pieno da 10.000 euro e il bello del Simbolotto è proprio questo: non serve alcuna strategia particolare né una giocata aggiuntiva, perché è tutto incluso, un po’ come un caffè con la brioche già nel prezzo.

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, martedì 10 giugno 2025

Funziona così: si gioca al Lotto, si sceglie la ruota del mese (in questo caso Napoli), e il sistema assegna in automatico cinque simboli, senza alcun costo extra, ed ecco che, anche se i numeri giocati non dovessero risultare vincenti, c’è sempre questa seconda possibilità di tornare a casa col sorriso, anche con un piccolo premio.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 10 giugno 2025: numeri vincenti e jackpot

Il Simbolotto è fatto così: semplice, leggero e ogni tanto anche generoso, e c’è chi aspetta questo momento come un rito serale, un piccolo appuntamento quotidiano col caso, con la fortuna, con la smorfia.

Simbolotto: come si gioca, quanto si vince, e perché conviene provarci

Il Simbolotto si conferma una delle formule più curiose e apprezzate tra i giochi collegati al Lotto, diventando ormai una presenza fissa nelle ricevitorie di tutta Italia, un po’ perché non costa nulla in più e un po’ perché rende ogni schedina più movimentata e ogni mese cambia la ruota su cui si può partecipare: a giugno è Napoli, lo ricordiamo, quindi basta convalidare una qualsiasi giocata sulla ruota partenopea, anche una semplice ambata, per ottenere automaticamente cinque simboli casuali, stampati in bella vista sul proprio biglietto.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Sabato 7 Giugno 2025

I simboli sono quelli della tradizione popolare e della smorfia, quella classica e quella “moderna”, con disegni che vanno dalla Luna alla Mano, passando per il Maiale, la Gatta, l’Italia e decine di altri soggetti – e sì, i simboli sono sempre abbinati anche a un numero (da 1 a 45), per rendere più intuitivo il confronto con quelli estratti – si vince indovinando almeno due simboli su cinque, ma il vero colpo arriva se si fa cinquina, perché il premio massimo è di 10.000 euro per una giocata da un solo euro.

Con tre simboli si portano a casa 5 euro, con quattro se ne vincono 50, niente che cambi la vita – certo – ma quanto basta per far tornare a giocare, o offrire una cena; per controllare se hai vinto puoi farlo comodamente sul sito ufficiale del Gioco del Lotto o tramite l’app “My Lotteries”, dove i risultati vengono aggiornati subito dopo l’estrazione.

Ricordiamo che il Simbolotto si estrae sempre alle 20:00, subito dopo le ruote del Lotto, e che per partecipare basta giocare entro le 19:30, un consiglio? Conservate lo scontrino e non buttatelo subito: a volte, quando si controlla solo la parte numerica della giocata, si dimentica la cinquina di simboli che potrebbe nascondere una piccola fortuna, o almeno qualche soddisfazione imprevista.