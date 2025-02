Tornerà a colpire questa sera con i suoi interessantissimi (e gratuiti!) premi il Simbolotto? La domanda – quasi certamente – starà rimbalzando nella testa di moltissimi tra voi carissimi lettori che sperate finalmente di riuscire a mettere a segno una giocata fortunatissima che potrebbe farvi vincere quell’ambitissimo premio massimo che da sempre occupa il podio di questo simpatico e coloratissimo gioco; ma ovviamente prima di sapere la risposta dovrete – o dovremo – ancora pazientare un attimo perché prima di tutto occorrerà attendere che la Dea Bendata faccia la sua fortunata comparsa nella sala estrattiva del Simbolotto scegliendo tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi, pronti a trasformarsi (e noi ovviamente ve lo auguriamo!) in qualche bellissimo bottino!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 8 Febbraio 2025

TUTTI I PREMI IN PALIO NEL SIMBOLOTTO: QUANTO SI VINCE E GLI ULTIMI BOTTINI ASSEGNATI

Soffermandoci ancora un attimo tra queste righe – che ovviamente dopo le ore 20, superata la fase dell’estrazione, riporteranno anche la combinazione vincente di oggi -, vale giusto la pena ricordare a tutti voi che complessivamente il Simbolotto mette in palio quattro differenti premi: da regolamento, di fianco a quello massimo da 10mila ce ne sono altri tre che ammontano a 50, 5 e 1 euro; ma in ognuno dei quattro casi il valore effettivo del premio che vincerete dipenderà anche dalla vostra puntata iniziale che andrà moltiplicata alle cifre che abbiamo appena elencato per capire quanto vi sarete aggiudicati!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 8 Febbraio 2025

Per esempio, guardando alle ultimissime vittorie segnate nel Simbolotto, scopriremmo che gli ultimi quattro premi vinti (nelle giornate del 7, 6 e dell’1 febbraio, ma anche del 25 gennaio) ammontavano tutti a 10mila euro esatti, mentre rivolgendo il nostro sguardo fino al 17 gennaio ne scopriremmo anche una da 40mila che per ora risulta essere la più alta del 2025; il tutto fermo restando che da regolamento nel migliore dei casi – e partendo da una scommessa da addirittura 200 euro – potreste vincere la bellezza di 2 milioni fino ad ora mai usciti!