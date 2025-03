Ad aprire per noi questa settimana di estrazioni e concorsi che potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata per qualcuno tra voi carissimi giocatori ci sarà in questo martedì 11 marzo 2025 il consueto Simbolotto che ancora una volta – come sempre ha fatto nel corso delle sua lunga e ricca storia – si abbinerà al sorteggio odierno del Lotto dandovi la possibilità unica di cercare di aggiudicarvi un piccolo (ma neanche tanto!) premio aggiuntivo rispetto al suo ‘collega’ più grande ed apprezzato: se foste solamente in cerca dei simboli vincenti di oggi del Simbolotto tenete a mente che per scoprirli dovrete attendere pazientemente ancora fino alle ore 20:00; ma d’altra parte sarà – come sempre – nostra premura riportarveli in questo articolo non appena saranno sorteggiati ed annunciati, seguendo l’estrazione in diretta al posto vostro!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 11 marzo 2025: numeri vincenti e jackpot

TUTTE LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO: COSA SAPERE PRIMA DI PIAZZARE UNA SCOMMESSA

Se prima d’ora non aveste mai sentito parlare – e tanto meno partecipato ad un sorteggio – del Simbolotto, lasciateci ricordare che si tratta di un piccolo concorso aggiuntivo completamente gratuito (sì, avete capito bene, non costa nulla!) che si abbina al Lotto in una sorta di ‘premio’ per tutti i più fedeli ad appassionati giocatori: la partecipazione – infatti – è riservata solamente a coloro che sanno che dovranno puntare una qualche combinazione sulla ruota promozionale di questo mese; mentre tutti coloro che sceglieranno una delle altre 10 ruote saranno esclusi e non potranno portarsi a casa nessuno dei premi simbolottiferi.

La ruota promozionale che si associa al Simbolotto si può facilmente riconoscere grazie alla piccola ‘S’ riportata vicino al nome della città abbinata, ma visto che siete qui e ci state leggendo sappiate che per tutto marzo sarà sempre e comunque quella di Firenze, prima di passare ad una nuova città – precisamente Genova – con l’inizio di aprile; mentre l’ultimo aspetto non trascurabile da tenere a mente è che la vostra combinazione per partecipare al sorteggio vi sarà assegnata in modo automatico e casuale dal sistema, trattandosi – appunto – di un gioco gratuito!