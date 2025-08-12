Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di martedì 12 agosto 2025: i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole

Con il Lotto che tra qualche ora farà la sua consueta – attesissima – distribuzione di premi tra tutti i vari giocatori che saranno riusciti a indovinare una parte dei numeri che verranno sorteggiati, anche il Simbolotto si prepara a rendere leggermente più picchi altri tra i suoi tantissimi partecipanti, in questo caso – però – senza alcun numero ma con i simpatici simboli che lo compongono e che traggono ispirazione dalla tradizionale Smorfia Napoletana!

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 12 agosto, numeri vincenti!

Come da abitudine quando si tratta di questo concorso, vi ricordiamo che il Simbolotto è l’unico tra i tantissimi giochi Sisal che non vi permetterà di scegliere in autonomia i simboli con cui parteciperete al concorso serale: giusto per aumentare quella sensazione di fortuna che dovrebbe accompagnarvi fino alla scoperta dell’eventuale premio che potreste aggiudicarvi, infatti, sarà direttamente la Dea Bendata a scegliere la vostra combinazione e a farvela avere nel momento in cui deciderete di partecipare al concorso!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, martedì 12 agosto 2025

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: LE MODALITÀ DI GIOCO E TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE

Proprio per la partecipazione – e per ottenere la vostra combinazione di oggi – sarà semplicemente necessario giocare una qualsiasi combinazione nel Lotto: tra le undici consuete ruote vi servirà scegliere quella Nazionale che in questo mese è, appunto, abbinata al Simbolotto; il tutto con la vostra puntata economica che non verrà minimamente intaccata o aumentata da quest’altro simpatico concorso, fermo restando che in totale potreste riuscire a vincere ben due differenti premi!

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti di oggi, sabato 9 agosto 2025

Ovviamente per vincere – sia nel Lotto che nel Simbolotto, ma il primo lo abbiamo già affrontato nel suo articolo condiviso con il 10eLotto e il Superenalotto – sarà importante indovinare almeno una parte dei simbolini estratti: il minimo che la Dea Bendata vi chiederà è pari a due tra i simboli che verranno annunciati dopo le ore 20; mentre il massimo (naturalmente!) è pari a cinque, con un premio di minimo 10mila euro da moltiplicare per il valore della puntata fatta nel Lotto!