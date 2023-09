Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 12 settembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI 12 SETTEMBRE 2023, COSA SUCCEDE DOPO IL LOTTO?

Nella giornata di oggi, martedì 12 settembre 2023, si terrà la prima estrazione settimanale del Simbolotto, il gioco che ogni settimana segue il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto! Complessivamente, infatti, si tratta di quattro appuntamenti distinti, che dopo oggi torneranno protagonisti solamente nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, chiudendo un ciclo con una breve pausa fino a martedì prossimo quando ne verrà inaugurato uno nuovo.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 12 settembre 2023, i numeri vincenti

Come sempre, oggi in palio nel Simbolotto ci sono fino ad un massimo di 10mila euro, in attesa dei fortunati giocatori che riusciranno a centrare tutti e 5 i simboli estratti. Inoltre, i meno fortunati che ne indovineranno solamente una parte potranno portarsi a casa numerosi altri premi, da un massimo di 50 euro con 4 simboli centrati, fino ad un premio di consolazione di 1 euro con due soli simboli. Per piazzare la propria scommessa nel Simbolotto ricordiamo che non è richiesta alcuna spesa, trattandosi di un gioco completamente gratuito che richiede solamente di piazzare una scommessa nel Lotto, scegliendo perà la ruota promozionale del mese, che per settembre sarà quella di Palermo.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi sabato 9 settembre 2023

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Insomma, giocare al Simbolotto è totalmente gratis, oltre alla spesa inerente alla scommessa del Lotto, ma che permette di partecipare anche alla sua estrazione. Tuttavia, i giocatori dovranno fare i conti con un piccolo limite, ovvero l’impossibilità di selezionare autonomamente i simbolini validi per la puntata. Sarà, infatti, il sistema ad assegnare, in modo casuale, una cinquina ai giocatori, stampandola sul fondo della schedina principale del Lotto promozionale.

L’esito dell’estrazione del Simbolotto, con i suoi cinque simboli vincenti, verrà annunciato questa sera, immediatamente dopo il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Per ingannare l’attesa, nel frattempo, possiamo recuperare alcune utili statistiche, specialmente quella che riguarda i simboli ritardatari, ovvero mancanti da diverse estrazioni consecutive. Partendo dal ricordare che sabato sono stati estratti l’Italia (1), la Mano (5), la Rana (13), la Balestra (22) e le Braghe (8), scopriremmo che il simbolo più in ritardo del Simbolotto è la Sfortuna (17), assente per 63 giorni. La seguono, poi, la Prigione (44), con 45 assenze; la Scala (27), che non esce da 35 giorni; la Rondine (45), a quota 33 assenze e il Baule (32) con 32 giorni di ritardo.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 9 settembre 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA