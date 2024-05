Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 14 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Il primo appuntamento della settimana col Simbolotto è tornata puntuale. L’estrazione andrà in scena puntuale oggi, martedì 14 maggio 2024, subito dopo quella del Lotto. Il viaggio nelle ruote d’Italia si concluderà con i simboli più simpatici. L’auspicio è che i cinque della combinazione vincente corrispondano a quelli stampati nelle schedine di uno dei nostri lettori, che a ogni occasione sperano di aggiudicarsi il premio da 10.000 euro in palio. La cifra non è certamente astronomica, ma può fare comodo a tanti, magari per togliersi qualche sfizio.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10elotto, Sabato 11 Maggio 2024

Andiamo allora a ricordare come si gioca al Simbolotto. Il gioco è tra i più semplici attualmente a disposizione. Esso infatti è completamente automatizzato. L’unica accortezza da seguire per entrare a fare parte dei partecipanti, infatti, è quella di compilare una schedine del Lotto, il concorso a cui è abbinato. Attenzione, però, perché la giocata dovrà essere effettuata nella ruota corrispondente. È facile trovarla, perché è contrassegnata dalla lettera “S”. Una volta avvenuto questo procedimento e stampato il documento, in coda a questo comparirà una combinazione di cinque simboli e numeri. La speranza è che siano vincenti.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 11 Maggio 2024

Simboli e numeri del Simbolotto, quali sono i più ripetuti e quali i più rari

I giocatori più appassionati e più fedeli del Simbolotto sapranno ovviamene che ci sono delle statistiche di riferimento per il concorso in questione. Anche se la definizione della combinazione che appare nella schedina del Lotto è del tutto casuale, infatti, in molti vogliono sapere cosa è successo nella storia di questo simpatico gioco. In particolare nell’ultimo anno, quando le vincite sono state numerose.

A tal proposito, andiamo subito a scoprire qual è il simbolo che manca nelle estrazioni da più tempo. Si tratta della Pigna (38). È da ben 38 volte, proprio come il suo numero, che non si fa vedere. Anche il Caffè (42) non scherza, con 35 assenze. Al contrario, altri simboli, sono super gettonati. È il caso del Cerino (18), che è apparso ben 104 volte nelle ultime estrazioni. Tra quelli che hanno raggiunto le tre cifre ci sono anche il Diamante (29) e l’Elica (33). Tutto ovviamente in attesa di scoprire quale sarà la combinazione vincente di oggi, martedì 14 maggio 2023.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, Venerdì 10 Maggio 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA