Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di martedì 14 ottobre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

L’avevamo promesso qualche ora fa e finalmente siamo prontissimi per annunciarvi i simbolotti che oggi sono stati “eletti” come vincitori nell’estrazione del Simbolotto che si è tenuta pochissimi minuti fa in coda a quella del Lotto che troverete dettagliata in un altro articolo, assieme agli altri due sorteggi che quotidianamente la accompagnano! Visto che in ballo ci potrebbe essere un premio, vi ricordiamo che è sempre importante stare attenti e concentrati durante il ricontrollo delle vostre schedine; mentre ora eccovi tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto: 26 elmo, 2 mela, 15 ragazzo, 45 rondine, 40 quadro.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti di oggi, martedì 14 ottobre 2025

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

LA NUOVA SERATA DI SIMBOLOTTI

Visto che quella di oggi – martedì 14 ottobre 2025 – è una nuova giornata di Lotto, non mancherà a farci compagnia con i suoi premi (per così dire) “di consolazione” il Simbolotto che è già pronto sulla linea del via per scattare allo scoccare delle ore 20 in punto seguendo il lungo viaggio lottifero che lo porterà a toccare tutte le ruote nazionali, fino al rush fiale in cui sarà solamente il Simbolotto con i suoi simboli a prendersi l’intera scena nella sala estrattiva Sisal!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, martedì 14 ottobre 2025

Se non fosse, insomma, abbastanza chiaro Simbolotto e Lotto sono due giochi indissolubilmente collegati tra loro e che vi richiedono di partecipare a uno per provare a vincere i premi anche dell’altro; mentre la buona notizia è che se anche sono collegati in tutte le fasi da qui all’estrazione, quando si tratterà degli eventuali premi il legame verrà “sciolto” e potrete tranquillamente incassare la vincita di uno dei due anche se nel secondo non avrete indovinato nessuno dei numeri vincenti!

COME FUZIONA IL SIMBOLOTTO: IL GIOCO AUTOMATICO ASSOCIATO AL LOTTO

Ma quindi, in soldoni, come funziona questo collegamento tra il Lotto e il Simbolotto? La risposta – per vostre fortuna – è semplicissima perché sarà tutto assolutamente automatico e dovrete stare attenti solamente a un aspetto fondamentale: infatti, l’unica cosa da fare è quella di giocare al Lotto e scegliere una qualsiasi cifra per la vostra puntata, selezionando tra le undici l’unica ruota che riporta al suo fianco una piccola “S”; per ora quella di Roma.

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti di oggi, sabato 11 ottobre 2025

Da quel momento in poi sarà il sistema a pensare a tutto il resto assegnandovi cinque simboli casuali tra i 45 disponibili nel Simbolotto che rappresenteranno la vostra scommessa per questa; mentre voi sarete poi chiamati all’appello attorno alle ore 21 per scoprire l’esito dell’estrazione e compararlo con la vostra combinazione, scoprendo – ovviamente – il premio che potreste aver vinto!