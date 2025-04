Addentrandoci sempre di più nella settimana di Pasqua, il martedì – che in questo preciso caso è il 15 di aprile 2025 – ci riserva una nuova occasione con il Simbolotto da molti considerata imperdibile visto che potrebbe permettervi di mettere le mani su qualche interessantissimo bottino unito a quelli che potrebbero altrettanto attendervi nel concorso del Lotto: l’estrazione sarà ancora una volta fissata per la serata con una distanza di pochi minuti dallo scoccare delle ore 20:00 che daranno il via al sorteggio lottifero; così come se per giocare al Simbolotto – ed ovviamente anche al Lotto – avrete tempo solamente fino alle 19:30 di oggi, i prossimi appuntamenti si terranno puntuali in tutte e tre le giornate comprese tra giovedì e sabato!

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE E I POSSIBILI PREMI

Se voleste provare la fortuna con il Simbolotto e non sapeste bene né di cosa si tratta, né come effettivamente funziona, seguiteci alla scoperta di tutte le (poche e semplici!) regole che dovrete rispettare: qualsiasi scommessa vogliate piazzare deve innanzitutto partire da una puntata di qualsiasi tipo da fare nella ruota di Genova – che è quella in promozione nel corso del mese di aprile, in attesa di cambiare non prima del primo maggio – al termine della quale (da intendere come il momento in cui la validerete, pagandola) ricevere anche una combinazione di simboli.

Quei simboli – che purtroppo non potranno né essere scelti, né essere modificati in alcun modo – saranno la vostra scommessa del Simbolotto e potrebbero farvi vincere (solamente nel caso in cui li riusciate ad indovinare tutti) un totale di almeno 10mila euro; mentre se vi chiedeste quanto vi costerà tutto questo è qui che arriva il bello: infatti questo è un gioco completamente gratuito, per partecipare al quale vi basterà scommettere anche un solo euro nel Lotto rendendolo valido senza maggiorazioni per entrambi i sorteggi!