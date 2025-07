Tornerà anche questa sera l’estrazione del Simbolotto, il sempre simpaticissimo concorso gratuito che si unisce al Lotto e che fino ad oggi – ovviamente martedì, il 15 di luglio 2025 – ci ha regalato la bellezza di 111 differenti, partecipatissimi e ricchissimi appuntamenti con i suoi cinque simbolotti fortunati, già portatori di decine e decine di differenti premi; mentre è utile ricordare che il viaggio di questa settimana si è appena aperto perché tra le serate di giovedì, venerdì e sabato si terranno altri tre sorteggi!

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 15 luglio, numeri vincenti!

Dato che i giochi Sisal simili a questo sono tantissimi ed è, talvolta, difficile tenere conto di tutti i differenti orari, vi ricordiamo che i simboli vincenti del Simbolotto li potremo conoscere solamente poco prima delle ore 21, con il viaggio che ci condurrà alla loro scoperta che si aprirà alle 20 in punto ma vedrà sfilare – prima di tutto – le 11 combinazioni delle altrettante ruote del Lotto; ma è altrettanto importante ricordare che per giocare avrete solamente tempo fino alle 19:30 o dovrete aspettare fino a giovedì.

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, martedì 15 luglio 2025

LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO: COME FARE A PIAZZARE UNA SCOMMESSA IN VISTA DELL’ESTRAZIONE

Al di là degli orari, siamo certi che moltissimi tre voi – specialmente tra chi legge prima delle 19:30 e chi si sta già preparando a giocare il prossimo giovedì – potrebbero avere bisogno di un piccolo e rapidissimo passo delle semplici regole del Simbolotto che partono (come sempre!) da una scommessa nel Lotto: cercando la schedina di questo concorso, infatti, dovrete chiedere quella della ruota lottifera Nazione, da compilare con i numeri e le sorti che desiderate!

Rispettando questo semplicissimo requisito e barrando anche la casellina con la dicitura “Simbolotto”, quando avrete la vostra schedina del Lotto tra le mani, sul fondo, troverete anche stampati cinque simboli: quella è la vostra scommessa valida per partecipare all’estrazione serale e anche se potreste essere infastiditi dal fatto che non ve li sarete personalmente scelti, consolatevi con il fatto che li avrete ottenuti senza alcuna spesa; oltre che ovviamente quella per il Lotto che può essere anche pari a un solo euro!

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Sabato 12 Luglio 2025