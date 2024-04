Simbolotto, Lotto: simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi, Martedì 16 Aprile 2024

Pronti e via per scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 16 aprile 2024, che come di consueto arriva successivamente a quella del Lotto. L’appuntamento è alle ore 20.00 e i più appassionati sicuramente lo sapranno. Occhi puntati sulle proprie schedine per capire se saranno quelle fortunate, quindi con simboli e numeri corrispondenti a quelli della combinazione vincente, oppure no. La speranza ovviamente è di fare en plein con cinque su cinque, ma è veramente difficile. Se la corrispondenza dovesse essere parziale, dunque, ci accontenteremmo dei premi di consolazione in palio, che vanno dai 2 ai 50 euro. Non sono di certo i 10 mila massimi, ma poco male.

Adesso però basta parlare e andiamo a scoprire qual è l’estrazione del Simbolotto odierna con i simboli e i numeri vincenti. Ricordiamo che il controllo deve avvenire manualmente e anche in modo attento per evitare di farsi sfuggire qualche dettaglio. Ecco allora che vi proponiamo i numeri e i simboli vincenti di questo concorso: i Fagioli (10), il Baule (14), l’Ombrello (28), il Cerino (18), il Ragazzo (15).

Si avvicina l’estrazione del Simbolotto, il momento in cui l’attenzione è tutta focalizzata su numeri e simboli vincenti. Ma nel mirino non c’è solo la cinquina fortunata, perché a questo gioco abbinato al Lotto si vince anche non centrandola tutta. Infatti, ci sono altre categorie di vincita. Oltre al primo premio, c’è il secondo di 50 euro a cui si accede indovinando quattro simbolotti fortunati. Se se ne beccano tre, invece il premio è di 5 euro.

Se poi riuscire a indovinarne solo due, allora dovrete accontentarvi di un euro. Questo è uno dei motivi per il quale vi invitano a prestare la massima attenzione quando si tratta di verificare le vincite del Simbolotto, visto che può bastare una distrazione a rovinare tutti i vostri piani e sogni di gloria. Ma non avete nulla da temere, perché noi siamo qui, pronti a fornirvi tutte le informazioni utili per accompagnarvi in questa serata, nella speranza che la dea bendata si presenti all’appuntamento. (agg. di Silvana Palazzo)

OGGI NUOVO ASSALTO AI PREMI DEL SIMBOLOTTO

Una nuova settimana di concorsi: ora tocca al Simbolotto, la cui estrazione di oggi, martedì 16 aprile 2024, arriva dopo quella del Lotto. Stiamo per scoprire i numeri vincenti e i relativi simboli. In palio come di consueto ci sono 10.000 euro. Non una cifra enorme, ma comunque denaro che fa comodo ai tanti che partecipano a questo concorso. Anche perché è sostanzialmente gratuito. Per partecipare all’appuntamento di oggi con la fortuna bisogna giocare al Lotto, optando però per la ruota in promozione, che ad aprile è quella di Genova. Altrimenti non si ottiene la giocata gratuita e automatica. Poi, non resta che aspettare, dato che l’assegnazione della combinazione è casuale.

Nel caso in cui la cinquina di simboli e numeri stampata in fondo alla schedina del Lotto sia corrispondente a quella estratta durante il sorteggio del Simbolotto che avviene a Roma, beh, possiamo dare inizio alla festa. Non si può dire che sia semplice aggiudicarsi il massimo premio, ma tentare non costa nulla. Se questo è il giorno in cui otterrete una vincita, lo state per scoprire…

I SIMBOLOTTI FREQUENTI E CHE SI FANNO ATTENDERE

Prima di scoprire i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto, al termine del viaggio tra le ruote del Lotto, possiamo capire com’è cambiata la classifica dei ritardatari e frequenti. Per quanto riguarda la prima graduatoria, vi diciamo subito che non è cambiata. Infatti, al primo posto è rimasta la pizza (24) con i suoi 37 ritardi. Al secondo posto le Forbici (39) con 31 assenze. Sul gradino più basso del podio, il Disco (32) che invece è a quota 23 assenze.

Discorso simile per quanto concerne la classifica dei frequenti del Simbolotto, visto che gli equilibri non sono cambiati. Quindi, al primo posto c’è il Cerino (18) con 102 frequenze, al secondo il Diamante (29) che è diventato centenario. Al terzo posto c’è l’Elica (33), che si è avvicinata e sta per raggiungere le tre cifre, a quota 99.











