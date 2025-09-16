Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di oggi, martedì 16 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi

È il giorno martedì 16 settembre 2025 e con il trascorrere delle ore arriveremo al momento in cui potremo scoprire tutti assieme una nuovissima serie di numeri e simboli vincenti relativi all’appuntamento odierno con il concorso – ovviamente – del Simbolotto: si tratta, se non lo conosceste, del simpatico e divertente concorso che ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato accompagna il Lotto con una ricchissima serie di premi che potrebbero finire nelle vostre tasche!

Sempre nel caso in cui non conosciate il Simbolotto, vogliamo ricordarvi che se desideraste partecipare all’estrazione di questa sera vi sarà garantita anche (per non dire soprattutto) la possibilità – decisamente interessante – di partecipare contemporaneamente al concorso del Lotto: proprio quest’ultimo, infatti, rappresenta una sorta di presupposto fondamentale per tutti i cacciatori di fortuna, imprescindibile per giocare al Simbolotto!

TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SIMBOLOTTO: QUANTO COSA E COME SI VINCE?

Entrando ancora più nel merito delle affermazioni che abbiamo appena fatto e che potrebbero avervi (forse) confusi nel caso in cui non abbiate mai partecipato prima a questo concorso, è bene che sappiate che il Simbolotto è l’unico tra i giochi Sisal in cui non potrete autonomamente scegliere la vostra combinazione fortunata: quest’ultima, infatti, vi verrà assegnata in modo del tutto casuale dal sistema non appena avrete convalidato la vostra schedina lottifera.

Importante, in tal senso, è tenere a mente che non tutti i giocatori del Lotto parteciperanno anche al Simbolotto: l’opportunità, infatti, è riservata esclusivamente a chi sceglie di compilare una schedina relativa alla ruota di Palermo, senza alcuna particolare limite od obbligo dal punto di vista dei numeri che dovrete indicare o – soprattutto – sul valore della vostra puntata economica con i soliti minimi e massimi fissati a uno o duecento euro.

Anche con un euro e senza alcuna maggiorazione, infatti, vi troverete tra le mani una schedina che contiene la combinazione del Lotto che avete scelto e quella del Simbolotto che il sistema vi ha casualmente assegnato tra i 45 simbolotti possibili; tutto con quattro differenti premi che vincerete nel caso in cui almeno due dei simboli sulla vostra schedina siano uguali a quelli vincenti estratti dalla Dea Bendata!