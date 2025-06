Estrazione Simbolotto dopo il Lotto del 17 giugno legata alla ruota di Napoli, ecco i simboli vincenti e come funziona il gioco gratuito abbinato al Lotto

Adesso possiamo anche concederci qualche minuto per spiegare il Simbolotto – magari a chi è nuovo del gioco o semplicemente si è perso qualche puntata – perché questo gioco, che da anni ormai accompagna le serate del Lotto, è tanto amato.

La prima regola, e vale la pena ripeterlo, è che si tratta di un gioco gratuito, abbinato in automatico alla giocata del Lotto sulla ruota del mese (quella indicata con una bella S sulla schedina), e che regala una combinazione casuale di 5 simboli scelti tra i 45 disponibili, ognuno con un significato tutto suo ispirato alla tradizione della Smorfia napoletana, dall’Italia alla Rondine, passando per Luna, Naso, Ombrello, Cacio e compagnia bella.

E poi c’è quel senso di attesa condivisa, quella leggerezza del martedì sera che rende il Simbolotto qualcosa di più di un semplice gioco – è come una piccola cerimonia collettiva che unisce appassionati, curiosi e persino scettici – tutti con lo stesso scontrino in mano e lo stesso pensiero in testa: chissà se stasera tocca a me. Perché anche se non si vince – in fondo – un po’ si sogna, e sognare – almeno quello – non costa niente. Anzi: nel caso del Simbolotto, neanche la giocata.

Simbolotto, come funziona il gioco: premi, combinazioni vincenti e ruote in promozione

Il Simbolotto è un gioco secondario, ma solo sulla carta, perché nella pratica, tra chi ci gioca ogni settimana, è ormai diventato una specie di appuntamento fisso, una parentesi simbolica tra le estrazioni del Lotto e quelle del Superenalotto, un piccolo rito scaramantico che – per chi riesce a indovinare tutti e cinque i simboli vincenti – può trasformarsi anche in una bella sorpresa da diecimila euro, magari proprio all’inizio dell’estate.

La dinamica è semplice: se giochi al Lotto su una ruota in promozione (giugno, lo ricordiamo, è il mese di Napoli), ricevi sullo scontrino una combinazione di 5 simboli e alla fine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, viene effettuata quella dedicata proprio al Simbolotto, da un’urna meccanica situata nella sede di Roma.

Basta confrontare i simboli della propria combinazione con quelli usciti per scoprire se hai vinto, e non serve nemmeno indovinarli nell’ordine: contano solo quante corrispondenze ci sono, con due simboli si vincono 1 euro, con tre si sale a 5 euro, quattro valgono 50 e la mitica “cinquina” – 5 su 5 – regala 10.000 euro.

E se giochi più di un euro al Lotto, i premi aumentano in proporzione – sì, anche fino a 2 milioni di euro se proprio ti viene la voglia matta di puntare 200 euro – ogni mese cambia la ruota associata, quindi se ti piace il Simbolotto e vuoi partecipare ogni volta che puoi, tieni d’occhio il calendario: dopo Napoli, a luglio si passerà alla Ruota Nazionale. Intanto, se oggi hai vinto, puoi riscuotere il premio entro 60 giorni: direttamente in ricevitoria o, per le vincite più grosse, negli uffici IGT o in banca, ma comunque vada, almeno un sorriso te lo sei meritato.

E se proprio oggi non è andata, pazienza, ci aspetta presto un’altra estrazione, ma intanto puoi anche divertirti a scoprire il significato dei simboli usciti: magari la Luna ti suggerisce cambiamento, la Scala ambizione, la Pizza autocontrollo. Non sarà scienza, ma la fantasia – nel Simbolotto – è sempre parte del gioco.