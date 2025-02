Come ben saprete se siete degli assidui frequentatori degli ambienti dei concorsi dell’Agenzia Dogane e Monopoli, ogni martedì – ed ovviamente questo 18 febbraio 2025 non fa nessunissima eccezione – si tiene puntualissimo dopo le ore 20 il sorteggio dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto che potrebbero farvi vincere un qualche interessante premio in una sorta di concorso di ‘consolazione’ per chi potrebbe essere rimasto deluso dal sorteggio odierno legato alle 11 ruote del Lotto: proprio quest’ultimo gioco – infatti – si ricollega il Simbolotto, donando a tutti voi giocatori che rispetterete alcune semplicissime regole la possibilità di partecipare ad un piccolo (ma certamente non dal punto di vista dei premi in palio!) concorsino extra del tutto gratuito!

Se foste disorientati dalle nostra affermazioni – magari proprio perché non siete degli assidui scommettitori – lasciateci precisare che per partecipare al Simbolotto dovrete solamente piazzare una scommessa a vostro piacere nel Lotto e (in particolare) nella ruota di Cagliari, scegliendo i numeri che più vi piacciono e che ritenete potrebbero rivelarsi vincenti e pagando la cifra che più vi aggrada: anche nel caso in cui puntiate solamente un euro, in fase di conferma della puntata il sistema vi chiederà se volete partecipare anche a quest’altro concorso e a quel punto vi basterà semplicemente cliccare sull’apposita casella per ottenere la vostra combinazione in vista del sorteggio!

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: LA SCOMMESSA GRATUITA, MA ANCHE CASUALE ED AUTOMATICA

Complessivamente, se da un lato la scelta di partecipare anche al sorteggio del Simbolotto non vi costringerà a spendere neppure un centesimo aggiuntivo, dall’altro è anche bene precisare che la vostra combinazione non sarà veramente ‘vostra’: a sceglierla – in modo ovviamente del tutto casuale – sarà il sistema, stampandola sul fondo della schedina lottifera senza darvi la possibilità né di conoscerla in anticipo prima della conferma della giocata, né di modificarla in alcun modo; ma si tratta solamente di un piccolo (per così dire) ‘prezzo’ da pagare per cercare di accaparrarvi un premio aggiuntivo che potrebbe oscillare – a seconda dei simboli indovinati e dei soldi spesi nel Lotto – tra uno e 2 milioni di euro!