Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 18 luglio 2023: i simboli vincenti

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE FORTUNATA?

Nella giornata di oggi, martedì 18 luglio 2023, torna il consueto appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, accompagnata come sempre a quella del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto. Si tratta del primo appuntamento settimanale con questo particolare gioco, che si ripeterà nella giornata di giovedì e di sabato, con la recente aggiunta dell’estrazione extra il venerdì, prima di tornare protagonista il prossimo martedì.

Ricordiamo che nel Simbolotto ci sono in palio fino alla bellezza di 10 mila euro, che attendono chiunque riesca ad indovinare tutti e 5 i simboli estratti questa sera, oltre a numerosi altri premi minori per coloro che indovinano solamente una parte. Tentare la fortuna in questo concorso, inoltre, è veramente semplicissimo ed alla portata di chiunque, anche se poco avvezzo a questa tipologia di giochi. Per giocare al Simbolotto, infatti, basta piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, selezionando però la ruota promozionale del mese, che per tutto luglio sarà quella Nazionale. Non è richiesto, inoltre, nessun investimento economico, trattandosi di un gioco completamente gratuito!

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Il Simbolotto, insomma, è facilissimo e, per di più, completamente gratuito. Presenta, tuttavia, un piccolo svantaggio perché, essendo gratis, non da la possibilità ai giocatori di scegliere autonomamente i propri numeri, ma sarà il sistema, una volta ricevuta una scommessa nella ruota promozionale del Lotto, ad assegnare automaticamente e casualmente i 5 simboli utili per partecipare all’estrazione.

Per sapere quali sono i 5 simboli vincenti del Simbolotto occorre attendere la sera, quando si conclude il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, momento in cui viene dedicata una rapida parentesi ai simbolini vincenti. Nell’attesa, possiamo recuperare alcune statistiche utili su questo gioco, come per esempio i simboli estratti meno frequentemente e mancati da diverso tempo. L’ultima estrazione del Simbolotto, quella di sabato 15 luglio, ha visto uscire il Quadro (40), il Natale (25), il Disco (32), la Culla (9) e la Mano (5). I simboli in ritardo sono, dunque, diventati: il Naso (16) mancante da ben 86 giorni; la Luna (6) uscita 79 giorni fa; le Nacchere (36) con 74 assenze; l’Amo (23) che manca da 58 estrazioni e le Forbici (39) uscite l’ultima volta 44 giorni fa.

