Possiamo dare ufficialmente il via all’appuntamento di oggi con il Simbolotto, recentemente protagonista della sua classica estrazione del martedì che ha seguito a strettissimo giro l’immancabile Lotto odierno, dopo il quale potrete iniziare a fare i conti delle varie vincite che siete riusciti ad aggiudicavi grazie ai due concorsi dato che potreste aver vinto un bottino sia in un concorso, che nell’altro!

Complessivamente, in questo gioco la vincita massima potrebbe ammontare a 10mila euro ma al contempo si tratta di una cifra solamente indicativa dato che a fronte di una scommessa lottifera superiore ad un euro quello stesso valore aumenterà raggiungendo potenzialmente i 2 milioni di euro che fino a questo momento non sono mai stati vinti da nessun giocatore; ma visto che ormai vi abbiamo sottratto fin troppo tempo, eccovi tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi – martedì 18 marzo 2025 – del Simbolotto: Risata (19), Caffè (42), Baule (14), Quadro (40), Elica (33).

Ci aspetta oggi – naturalmente martedì 18 marzo 2025 – un nuovo appuntamento imperdibile con il Simbolotto che ancora una volta seguirà fedelmente il suo amico Lotto per regalare ad alcuni dei suoi tantissimi giocatori qualche premio piuttosto interessante e che possiamo facilmente definire (e dopo vedremo anche perché) completamente gratuito: come di consueto se foste solamente interessanti ai simboli vincenti di oggi – magari perché avete già la vostra schedina tra le mani e siete impazienti di sapere se avete vinto qualcosa -, vi rimandiamo al nostro classico appuntamento delle 20:00 tra queste stesse righe per scoprire assieme a noi la combinazione vincente di oggi Simbolotto e poter chiudere questa giornata (speriamo) in bellezza!

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE PER CERCARE DI VINCERE I PREMI

Se – d’altra parte – foste anche interessati a sapere come funziona il Simbolotto, la prima informazione che dovrete scalfirvi nella mente è che potrete tentare la fortuna solamente fino alle 19:30 oltre cui vi sarà impedito giocare per l’estrazione odierna: immaginando che siate perfettamente in orario, il prossimo passo sarà quello di recarvi in una ricevitoria Sisal qualsiasi, in un punto scommesse di altre agenzie o anche su uno dei tantissimi siti che vi permettono di piazzare scommesse (vi consigliamo MyLotteriesPlay che è quello ufficiale); puntando la vostra attenzione sul Lotto e sulla sua ruota di Firenze.

Quello della ruota di Firenze è un aspetto fondamentale e non trascurabile per giocare al Simbolotto, dato che una volta che avrete scelto una qualsiasi combinazione lottifera (quindi composta da numeri) potrete anche selezionare la casellina simbolottifere: nel caso in cui lo facciate, senza dover pagare alcun tipo di maggiorazione il sistema vi proporrà anche una combinazione di simboli relativa a questo concorso che diventeranno la vostra puntata per il concorso serale e che – purtroppo, ma pur sempre gratuiti sono – non potrete modificare.