Simbolotto, estrazione dopo il Lotto di martedì 19 agosto 2025: i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, tutte le regole e i premi in palio

Speriamo, carissimi lettori, che siate pronti a una nuova “pioggia” di simbolini e premi perché proprio nella serata di oggi – martedì 19 agosto 2025 – potrete e potremo tornare a concentrare la nostra attenzione sul Simbolotto, portatore di una nuova estrazione, di una combinazione imperdibile di simboli fortunati e di tantissimi ricchi bottini che potrebbero finire nelle vostre tasche; tutto con l’ultima tappa di questo nostro viaggio fissata per le ore 20:00 quando prenderà il via il viaggio che ci porterà verso i simboli vincenti di oggi!

Come per gli altri 10 sorteggi che si sono tenuti nel corso di questo mese di agosto, vi ricordiamo che anche oggi la ruota del Lotto prescelta per il concorso del Simbolotto è quella Nazionale: proprio lì, infatti, dovrete piazzare la vostra consueta scommessa, ricordandovi anche di selezionare la casella con l’ormai nota “S” stilizzata per ottenere – in modo, ovviamente, del tutto gratuito – la vostra combinazione di cinque simboli fortunati validi per questo colorato e divertente appuntamento!

QUANTO COSTA IL SIMBOLOTTO E QUANTO VALGONO I PREMI IN PALIO

Dato che qualcuno potrebbe anche non saperlo – potrebbe essere, infatti, la vostra prima volta con il Simbolotto -, è utile ricordare e sottolineare che la partecipazione non sarà collegata al pagamento di alcuna somma di denaro da parte vostra: l’unica puntata – questa, purtroppo, obbligatoria – dovrete farla per validare la vostra schedina del Lotto Nazionale, con il minimo sempre fissato a un euro anche nel caso in cui scegliate di aggiungere questo concorso al vostro ticket.

Sempre partendo dalla scommessa del Lotto – che vi ricordiamo potrà arrivare a un massimo di 100 euro – verrà calcolato il vostro eventuale premio relativo al Simbolotto: le categorie di vincita sono potenzialmente quattro tra quella massima da 10mila euro e quella minima dal valore di uno, cifre a cui dovrete – però – ancora moltiplicare la vostra scommessa nel Lotto per conoscerne l’effettivo valore!

