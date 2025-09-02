Simbolotto estrazione dopo Lotto oggi martedì 2 settembre 2025: in arrivo i numeri e i simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi in palio

Si è tenuta la nuova estrazione del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto che ogni mese cambia ruota di riferimento: per settembre la ruota protagonista è quella di Palermo. I cinque simboli vincenti sono stati estratti come sempre al termine delle estrazioni delle 11 ruote del Lotto, offrendo ai giocatori la possibilità di vincere altri premi senza costi aggiuntivi rispetto alla giocata tradizionale.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, martedì 2 settembre 2025

Partecipare è stato semplice: è bastato giocare al Lotto sulla ruota del mese, ricevendo automaticamente una combinazione casuale di 5 simboli, ispirati alla Smorfia napoletana e moderna, da comparare ora con quelli estratti. Vi suggeriamo di procedere con la verifica anche tramite il sito ufficiale o l’applicazione My Lotteries, dove avete a disposizione anche l’archivio delle estrazioni e il calendario dei prossimi concorsi.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, 10ELOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, martedì 2 settembre 2025

Ora vi lasciamo alla cinquina di simbolotti: 13 Rana, 19 Risata, 29 Diamante, 1 Italia, 33 Elica.

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

“DA PALERMO” I NUOVI CINQUE SIMBOLOTTI

Si avvicina un nuovo appuntamento con il Simbolotto, il gioco che unisce la tradizione della Smorfia alle estrazioni del Lotto: l’estrazione dei cinque simboli vincenti (e altrettanti numeri) partirà al termine delle estrazioni delle undici Ruote del Lotto.

Seguiremo l’appuntamento in diretta, ma potrete farlo anche voi, collegandovi al sito ufficiale del gioco, nella sezione dedicata ai numeri vincenti e ai simboli del giorno, altrimenti potete usare l’applicazione ufficiale My Lotteries, che permette di assistere in tempo reale e di consultare l’archivio delle estrazioni dell’ultimo anno.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 2 settembre 2025

In attesa della nuova cinquina di oggi, vi ricordiamo che dietro il fascino del Simbolotto c’è anche la sua radice culturale: i 45 simboli in gioco si rifanno a un mix tra la Smorfia napoletana e quella moderna, due tradizioni che associano numeri a persone, oggetti e situazioni, spesso interpretati a partire da sogni o eventi quotidiani. Con la nuova estrazione alle porte, è il momento di incrociare le dita e lasciarsi ispirare.

DALLE FREQUENZE AI RITARDI DEL SIMBOLOTTO

Nel Simbolotto di questa settimana spiccano alcuni simboli per frequenza e ritardo che meritano attenzione. Tra i più frequenti troviamo il 7 Vaso e il 33 Elica, entrambi con 138 presenze, seguiti dal 13 Rana (133), l’11 Topi (131), il 3 Gatta e il 35 Uccello (128), il 18 Cerino e il 29 Diamante (127). Questi simboli mostrano una forte tendenza e potrebbero continuare a farsi vedere anche nelle prossime estrazioni.

Sul fronte dei ritardatari, in cima c’è il 12 Soldato con 29 turni di assenza, seguito da 18 Cerino (23), 23 Amo e 13 Rana (20), mentre con 15 turni troviamo il 22 Balestra, il 29 Diamante, il 5 Mano e il 14 Baule. Interessante notare come Cerino e Diamante compaiano sia tra i frequenti sia tra i ritardatari, segno di possibili sorprese in arrivo.