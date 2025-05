Prosegue – ed è sempre più vicino alla fine – questo mese di maggio in cui il Simbolotto sta sostando in quel di Milano per distribuire tutti i suoi sempre ricchi premi ai tanti giocatori che riescono a entrare nella categoria dei vincitori, indovinando almeno un paio dei simbolini vincenti che scopriremo tutti assieme allo scoccare delle ore 20 di questa sera; sempre fermo restando che il premio migliore spetterà solo e solamente a chi riuscirà a indovinarli tutti e cinque: in questo caso, il bottino che vi spetterà varrà almeno 10 mila ottimi euro, ma potrebbe anche crescere nel caso in cui abbiate puntato più di 1 euro in questo amatissimo concorso!

COS’È IL SIMBOLOTTO: COME GIOCARE E QUANTO SI PUÒ VINCERE

Di fatto – è sempre bene dirlo a beneficio di tutti i potenziali giocatori che si nascondono tra voi, carissimi lettori – quando si parla di scommesse è bene precisare che il Simbolotto è l’unico tra i concorsi Sisal a essere completamente gratuito: la puntata a cui facevamo riferimento prima, infatti, è relativa al concorso del Lotto, dal quale dovrete obbligatoriamente passare se volete partecipare anche a questo appuntamento basato sui simboli, con la buona notizia – per tutti voi potenziali giocatori – che sta nel fatto che con una singola scommessa (il cui minimo è di 1 euro) avrete tra le mani due schedine differenti, collegate ad altrettanti probabili premi.

Aumentando il valore della scommessa al Lotto, peraltro, aumenteranno anche i valori dei premi in palio nel Simbolotto, con la distribuzione classica che parte da 1 euro per due simboli, passa per i 5 euro per tre simboli, e poi ancora 50 e i 10 mila citati prima per quattro e cinque simboli centrati; arrivando fino a valori di – rispettivamente – 200, 1000, 11 mila e 2 milioni di euro nel caso in cui la vostra puntata lottifera sia pari agli improbabili 200 euro.