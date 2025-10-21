Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di martedì 21 ottobre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

Anche quella di oggi – naturalmente martedì 21 ottobre 2025 – sarà una serata dedicata ai simboli con il Simbolotto che completerà il classico e partecipatissimo cerchio di concorsi relativi al Lotto con tutti voi carissimi giocatori – e, speriamo, fedeli lettori – che avrete la possibilità decisamente interessante di portarvi a casa un premio senza che abbiate speso neppure un euro per farlo!

Se non lo sapeste, infatti, vi anticipiamo noi che nella fase in cui dovrete compilare le vostre schedine e piazzare le vostre scommesse, il sistema non mi chiederà alcuna spesa per validare la giocata, facendo fede alla cifra che avrete deciso di puntare nel Lotto: il Simbolotto, infatti, è indelebilmente collegato al concorso lottifero, seguendo tutti i suoi viaggi settimanali e rendendo mensilmente una delle undici ruote un pochino più fortunata delle altre!

A ottobre la ruota a cui dovrete far fede per il Simbolotto è quella di Roma sulla quale dovranno finire le vostre giocate affinché possiate ottenere anche i vostri (potenzialmente) fortunati simboli; mentre nel frattempo nulla e nessuno vi impedirà di piazzare anche altre giocare su una o più delle restanti dieci ruote lottifere seguendo il consueto regolamento.

COSA FARE IN CASO DI VINCITA NEL SIMBOLOTTO: I CONSIGLI SULLA SCHEDINA

Se aveste dei dubbi su dove potrete trovare i vostri simboli relativi alla giocata del Simbolotto, sappiate che saranno stampati dal sistema (che, d’altra parte, li sorteggerà per voi senza che possiate in alcun modo sceglierli personalmente o modificarli) alla fine della schedina del Lotto in modo che questa sera possiate controllarne direttamente una sola senza rischiare di perderle o rovinarle.

D’altra parte, altrettanto importante sarà – dunque – che conserviate con la massima cura la vostra schedina del Lotto perché nel momento in cui (eventualmente) vi recherete in ricevitoria per riscuotere il premio del Simbolotto sarete costretti a presentarla integralmente, senza danni o modifiche di alcun tipo.