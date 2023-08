Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 22 agosto 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI 22 AGOSTO 2023 DOPO IL LOTTO.IN ARRIVO RICCHI PREMI?

Ricomincia una settimana di sfide contro la Dea Bendata! Manca davvero pochissimo all’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto di oggi, martedì 22 agosto 2023, e chissà che il prossimo vincitore non stia leggendo proprio queste parole! Nonostante il caldo e l’aria ancora di vacanza, l’appuntamento con la Fortuna non va in ferie e si rinnova per ben quattro volte alla settimana: martedì – cioè oggi – ma anche giovedì, venerdì e infine sabato.

Che cosa si vince e come si gioca al Simbolotto? Parliamo subito dei premi: la cifra più alta su cui potete mettere le mani è pari a 10mila euro, azzeccando tutti e cinque i simboli e numeri vincenti. Se ne indovinate quattro, il premio è di 50 euro, con tre intascate 5 euro e con 2 soli simboli vi aggiudicate un euro. Giocare però è assolutamente gratuito: vi basta infatti puntare sulla ruota del mese del Lotto – per agosto si parla quindi quella nazionale – e ottenere così al fondo del vostro scontrino una combinazione generata in modo automatico e casuale di cinque simboli con i relativi numeri.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Ora che sappiamo quanto si vince e come si fa a partecipare all’odierna estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto, vale la pena studiare le statistiche di gioco. In questo modo sarà possibile avere un’idea di come si comportano i numeri in gioco e cercare di capire le prossime mosse della Dea Bendata. La prima classifica che vi proponiamo è quella dei simboli frequenti. Come si consueto, troviamo ancora una volta il Diamante (29) con 86 presenze, seguito da La Gatta e dal Cerino con 84 partecipazione ciascuno.

Passiamo ora ai ritardatari del gioco! Primo gradino del podio per il Naso (16), a quota 58 assenze. Seguono la Balestra (22) e il Diamante (29), rispettivamente con 31 e 30 estrazioni mancate. Segnaliamo ancora la Sfortuna (17), con 23 ritardi e la Risata (19), assente da 21 turni.

