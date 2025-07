Estrazione Simbolotto dopo Lotto di martedì 22 luglio 2025: scopriamo i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole

Se da un lato il Lotto si è già avviato sulla strada che lo porterà attraverso il consueto viaggio tra le sue 11 ruota nazionali, dall’altro moltissimi (se non tutti!) sapranno anche che lo stesso sta facendo il Simbolotto, il simpatico e colorato gioco che ogni settimana – ovviamente in ognuno dei quattro appuntamenti lottiferi – lo accompagna e completa, concedendo a tutti voi carissimi giocatori una sorta di “seconda chance” nel caso in cui le vostre scommesse non vadano come avevate preventivato!

Dato che forse non tutti conoscono il Simbolotto, è certamente utile dire e precisare che, di fatto, si tratta di un concorso a sé stante, ma legato a filo doppio al Lotto: per giocare, infatti, tutti voi dovrete piazzare anche una scommessa lottifera, scegliendo liberamente sia la combinazione di numeri – da 1 a 10, tutti compresi fino al 90 – che la cifra che desiderate puntare; mentre l’unica cosa “obbligata” che dovrete fare sarà quella di scegliere la ruota Nazionale tra le 11 disponibili.

COME SI GIOCA E QUANTO SI VINCE NEL SIMBOLOTTO: LE REGOLE PARTENDO DAL LOTTO E I PREMI

Ottenuta la vostra schedina del Lotto con la scommessa piazzata sulla ruota Nazionale (ed eventualmente anche se altre, purché quella sia inclusa), riceverete anche una combinazione di cinque simboli che rimandano – ovviamente – al Simbolotto: quelli sono i “vostri” simboli, scelti dal sistema e immodificabili e che in serata dovrete poi confrontare con quelli che verranno estratti e saranno eletti vincitori.

La partecipazione al Simbolotto è gratuita e oltre alla puntata che desiderate fare nel Lotto non vi verrà chiesta nessun’altra somma; mentre d’altra parte è sicuramente utile precisare – per tutti che potrebbero legittimamente pensare che sia una sorta di fregatura in cui è impossibile vincere – che solamente quest’anno ci sono stati ben 36 differenti giocatori che hanno indovinato la combinazione e vinto il premio massimo, pari ad almeno 10mila euro da moltiplicare ancora per la puntata relativa al Lotto!

