Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 23 aprile 2024: i simboli vincenti

Con l’apertura di una nuova settimana di concorsi associati al Lotto, si rinnova anche l’appuntamento (sempre apprezzato e seguitissimo) con il Simbolotto: il gioco ‘extra’ completamente gratuito, ma con premi decisamente reali che possono arrivare fino ad un massimo di 10mila euro! Tra poche ore nella sala estrazionale Sisal di Roma verranno sorteggiati i 5 simboli vincenti e se non volete rischiare di ‘perdere il treno’ (e la possibilità di accaparrarvi qualche ricco premio) vi invitiamo a piazzare immediatamente la vostra scommessa: potete farlo con il sito ufficiale del Simbolotto, ma anche con l’app dedicata MyLotterie ed (ovviamente) in qualsiasi ricevitoria fisica, tra tabaccai, sale slot ed edicole!

L’aspetto migliore di questo concorso extra (oltre al fatto che è, come anticipavamo, gratuito) è che non si dovrà fare veramente nessuno sforzo: la scommessa, infatti, è del tutto automatica e voi giocatori non dovrete far altro che giocare 5 numeri nel Lotto, scegliendo tra le 11 ruote disponibili quella cosiddetta ‘promozionale’ (la riconoscerete facilmente perché è segnata con una ‘S’ che rimanda proprio al Simbolotto) e che fino al 30 di questo mese è quella genovese.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO, TRA RITARDATARI, FORTUNATI E SFORTUNATI

Fatta la vostra scommessa sulla ruota di Genova del Lotto (basterà anche solamente 1 euro) riceverete una cinquina che rappresenterà quella con cui sfiderete, in serata, la Dea Bendata, sperando di riuscire a mettere le mani sui 10mila euro del Simbolotto; ma ricordate che ci sono anche altri 3 premi disponibili (da 1, 5 e 50 euro) con circa 1 possibilità su 12 di vincere il più piccolo in palio. L’attesa durerà fino alle ore 20, quando dopo il Lotto e prima del 10eLotto verranno dedicati alcuni minuti anche a questi simbolini fortunati di cui parliamo, ormai, da diversi minuti.

Prima di salutarvi (almeno fino al momento in cui vi riporteremo i simboli di oggi) vogliamo lasciare le menti più matematiche tra voi a fare i conti con alcune utili statistiche, che seppur non possano cambiare la vostra scommessa del Simbolotto, vi daranno un’idea più chiara delle vostre opportunità! Sui 45 simboli (che sono associati alla Smorfia, sia Napoletana che ‘Moderna’) il sito EstrazioneDelLotto riporta come più sfortunato i poveri Fagioli (associati al 10), con una frequenza totale di sole 68 estrazioni. Dall’altra parte della barricata, invece, si segnala da diversi mesi a questa parte il Cerino (18), che ha registrato una frequenza di 103. La Pizza (24), le Forbici (39) e la Pigna (38), infine, sono quelli più in ritardo, assenti da ormai da più di un mese.











