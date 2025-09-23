Simbolotto estrazione dopo il Lotto di oggi, martedì 23 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi

Grazie al Simbolotto, anche oggi – martedì 23 settembre 2025 – tutti voi che siete soliti partecipare al concorso del Lotto, seguendo alcune semplicissime regole (che tra poco vi ricorderemo!) potreste riuscire a portarvi a casa un ricchissimo bottino aggiuntivo senza dover spendere neppure un centesimo in più e con la doppia opportunità garantita nel caso in cui anche la scommessa lottifera – e noi ovviamente ve lo auguriamo caldamente – dovesse rivelarsi fortunata e vincente!

Visto che l’abbiamo accennato, prima di passare oltre è importante che vi ricordiamo che la giocata al Simbolotto non sarà automaticamente garantita al 100% dei giocatori del Lotto: per poter partecipare a questo concorsino basato sui simboli, infatti, la Dea Bendata vi chiederà di scegliere ogni mese una ruota diversa (chiamata “promozionale”) tra le undici disponibili, per ora – fino al prossimo 31 di settembre – individuata in quella di Palermo e poi per tutta la durata di ottobre in quella di Roma!

COME FUNZIONA L’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: ECCO COME FARE PER PROVARE A VINCERE UN PREMIO

Entrando ancora più nel dettaglio delle regole del Simbolotto, è utile ricordarvi che nel caso in cui giocherete online compilando autonomamente la vostra schedina del Lotto di Palermo, dovrete ricordarvi anche di selezionare la casella relativa a quest’altro concorso per poter procedere alla caccia del vostro eventuale premio; mentre nel caso in cui giocherete di persona in una ricevitoria, dovrete dire all’addetto che troverete al banco che intendete partecipare anche al Simbolotto, ma in moltissimi casi sarà direttamente lui a chiedervelo!

Seguite queste due semplicissime regole, entrerete a tutti gli effetti a far parte dei potenziali vincitori del Simbolotto, chiamati poi questa sera – dopo le ore 20:00 – a seguire la diretta dell’estrazione per sapere se siete riusciti ad aggiudicarvi uno dei tanti bottini in palio; fermo restando che per tutti i giochi potrete spendere anche solamente un euro, pari al valore minimo della scommessa del Lotto!