Estrazione Simbolotto 24 giugno 2025 dopo il Lotto di oggi sulla ruota di Napoli, ecco come funziona il gioco e quanto puoi vincere con i simboli giusti

Nel frattempo, vale la pena ripassare il funzionamento del Simbolotto, gioco gratuito e tutto sommato spassoso, che aggiunge un po’ di pepe alla schedina del Lotto senza complicazioni né costi aggiuntivi: basta infatti giocare al Lotto scegliendo la ruota giusta (in questo mese, lo ricordiamo, è Napoli) e vi verranno assegnati gratuitamente 5 simboli casuali.

L’estrazione del Simbolotto avviene puntualmente alle 20, in coda al Lotto classico, ed è separata dalle combinazioni numeriche, quindi se al Lotto non avete avuto fortuna, niente paura, qui si gioca un’altra partita e la buona notizia è che non serve indovinare l’ordine giusto dei simboli: conta solo quanti ne avete beccati, e in base a quelli viene calcolato il premio.

A chi non è mai capitato di pensare: “Ma chi li indovina cinque simboli su cinque?” Beh, la probabilità non è alta (1 su oltre 1 milione), ma intanto i premi intermedi sono lì a dire che qualcosa si può sempre portare a casa: con tre simboli azzeccati si vincono 5€, con quattro si passa a 50€, fino alla desiderata cinquina da 10.000€, tutto su una semplice giocata da 1€, con la possibilità di vincite maggiori se avete puntato di più.

Simbolotto, estrazione e premi: come si gioca, quanto si vince e perché vale la pena tentare

Parlare del Simbolotto non significa solo guardare ai numeri e alle combinazioni fortunate, ma anche raccontare un gioco che riesce a unire leggerezza e un pizzico di imprevedibilità, abbinando simboli curiosi e un sistema di premi chiaro e immediato e se non lo conoscete ancora, è arrivato il momento di capirci qualcosa in più: si parte da una semplice scelta in quanto per partecipare, è sufficiente effettuare una giocata al Lotto includendo la ruota in promozione del mese – a giugno, come anticipato, è Napoli – ed ecco che il sistema assegna in automatico una cinquina di simboli.

I simboli sono 45, ognuno con la sua immagine e il suo numero, dal “1-Italia” al “45-Rondine”, un bestiario urbano che passa dalla pizza ai topi, dalla luna alla scala e ad ogni estrazione se ne pescano cinque, e se coincidono con quelli stampati sul vostro scontrino – in qualsiasi ordine – scatta il premio. Non è richiesto alcun incrocio con i numeri del Lotto né la combinazione vinta deve avere validità sulla giocata principale: il Simbolotto, insomma, è una specie di gioco extra, staccato ma connesso, che può far sorridere anche chi al Lotto ha sbagliato tutto.

I premi sono fissi: si va da 1€ per 2 simboli indovinati, 5€ per 3, 50€ per 4 e il massimo di 10.000€ per la cinquina completa, cifre nette, senza ritenute o sorprese all’incasso. Attenzione però, perché il premio non è cumulabile, si incassa solo il più alto ottenuto per singola giocata e per chi ama fare i conti, le probabilità parlano chiaro: 1 su 12 per indovinare due simboli, 1 su 157 per tre, poi si sale rapidamente fino a 1 su oltre 1 milione per indovinare tutti e cinque, ma si sa, al Simbolotto la fortuna ha sempre l’ultima parola.

C’è anche un calendario da rispettare: la ruota del Simbolotto cambia ogni mese, toccando tutte le 11 ruote nazionali – a luglio e agosto, per esempio, sarà il turno della ruota Nazionale – questo rende il gioco dinamico e ogni mese diverso, anche se le regole restano le stesse. Per chi vuole provare, basta compilare la schedina del Lotto come sempre, e se scegliete la ruota giusta, il Simbolotto si aggiunge da sé; niente da studiare, insomma, bisogna solo giocare e incrociate le dita.