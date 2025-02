Con il tradizionale primo appuntamento della settimana con i numeri vincenti del Lotto, si unisce alla ricca corsa serale anche il Simbolotto che proprio oggi – ovviamente martedì 25 febbraio 2025 – ci regalerà un nuovissimo sorteggio di numeri e simboli vincenti, preparandosi al contempo a fare le sue immaginarie valige per lasciare definitivamente (almeno, per l’anno corrente) Cagliari e la sua ruota per partire alla volta di una nuova bellissima destinazione: infatti per oggi chiunque voglia giocare con il Simbolotto dovrà farlo partendo proprio dalla ruota lottifera sarda che rimarrà ancora protagonista dei sorteggi per i prossimi due concorsi; mentre a partire da sabato – ed ovviamente ve lo ricorderemo quando verrà il momento – si sposterà alla volta di Firenze per un altro mese pienissimo di concorsi e premi!

TORNA OGGI IL SIMBOLOTTO ABBINATO AL LOTTO: COS’È E COME FUNZIONA IL CONCORSO

Se non aveste capito un granché (per non dire proprio nulla) di quello che vi abbiamo appena detto, allora fare un passetto indietro con noi per scoprire che il concorso del Simbolotto parte proprio da una precisa ruota mensile del Lotto – l’avrete capito, ma ovviamente per ora è quella di Cagliari – sulla quale dovrete piazzare una qualsiasi scommessa a vostro completo piacimento: giocando online, poi, vi renderete conto che c’è una casellina da selezionare che richiama a quest’altro gioco; mentre se giocaste di persona dovrete premurarvi di dirlo personalmente all’addetto al punto scommesse.

A quel punto, guardando sulla schedina del Lotto – e fermo restando che non avrete pagato nessun cifra aggiuntiva – troverete anche sul fondo una combinazione di simboli e numeri: quella è la vostra giocata del Simbolotto, della quale dovrete accontentarvi dato che è il sistema ad assegnarvela in automatico senza darvi la possibilità di modificarla; il tutto – insomma – garantendovi con un’unica scommessa la possibilità di partecipare ad entrambe le estrazioni e (di conseguenza) di portarvi a casa due differenti premi!