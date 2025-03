Tra i tanti appuntamenti con la fortuna di oggi – e ricordiamo a vario titolo il Lotto, ma anche il Superenalotto, l’Eurojackpot, il 10eLotto e i due Million Day – ci sarà anche il Simbolotto che è già pronto sulla linea del via per sfondare le porte delle nostre abitazioni qualche minuto dopo lo scoccare delle ore 20:00 con un carico di simboli vincenti associati a quel sempre ricco pool di premi che dal 2019 – ovvero l’anno del primissimo concorso – a questa parte hanno resto felici tantissimi giocatori: l’attesa per i simboli del Simbolotto – come di consueto – si protrarrà almeno fino alla fine del sorteggio del Lotto, ma da quel momento avrete ben 60 giorni per riscuotere il vostro bottino!

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 25 marzo, numeri vincenti!

Tra gli aspetti più interessanti che potrebbero guidare la vostra scelta sul piazzare una scommessa nel Simbolotto sicuramente un piccolo posto d’onore spetta ai premi in palio perché vi ricordiamo che nella migliore delle ipotesi – naturalmente il caso in cui indoviniate tutta la cinquina di simbolini che verrà annunciata alle 20:00 – potreste aggiudicarvi 10mila euro: un premio (tuttavia) che è solamente indicativo perché corrisponde ad una puntata da 1 euro e crescerà in relazione alla vostra scommessa incrementandosi di 5mila euro ogni 50 centesimi scommessi; fino ad un massimo che è posto a 2 milioni visto che non potrete puntare più di 200 euro!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, martedì 25 marzo 2025

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: QUANTO COSTA UNA PUNTATA E COSA C’ENTRA IL LOTTO?

L’altro aspetto singolare e che rende questo uno dei giochi più partecipati riguarda il fatto che comunque lo si guardi è un concorso completamente gratuito: per giocare – infatti – vi basterà scegliere una qualsiasi cifra da puntare nel Lotto (dato che per giocare dal concorso lottifero dovrete partire, e nel dettaglio dalla ruota di Firenze) che sarà sufficiente a ‘finanziare’ entrambe le giocate; ovviamente fermo restando che le eventuali vincite saranno scollegate tra loro ed incassabile anche nel caso in cui una delle due non sia stata vincente!