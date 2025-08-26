Estrazione Simbolotto dopo Lotto di martedì 26 agosto 2025: scopriamo numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, tutte le regole e i premi in palio

Ritorna il Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto, che offre la possibilità di vincere con la sua estrazione di 5 simboli sui 45 che vengono coinvolti, in maniera del tutto gratuita. Ogni mese è associato a una Ruota specifica, ciò vuol dire che per partecipare al concorso va selezionata quella in promozione al momento della giocata tradizionale del Lotto, ma ciò è facoltativo; viene così generata una combinazione di 5 simboli, stampata poi sullo scontrino, e il più è fatto.

Estrazione Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto, 10eLotto/ Numeri vincenti di oggi 26 agosto 2025

Bisogna poi aspettare solo la fine dell’estrazione del gioco principale, scoprire la nuova dominazione di numeri e simboli e verificare la propria giocata: per il risultato basta confrontare i simboli ricevuti con quelli estratti.

La vincita scatta già con due corrispondenze, senza che l’ordine abbia alcuna importanza, perché gli importi dipendono dal numero di simboli indovinati e dalla puntata effettuata al Lotto: ad esempio, con una giocata di un euro si vince un euro centrando due simboli, 5 euro in caso di tre, 50 euro se sono quattro e fino a 10mila euro se si indovinano tutta la combinazione fortunata.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 26 agosto 2025: numeri vincenti e Jackpot

LE STATISTICHE: DAI FREQUENTI AGLI ASSENTI DEL SIMBOLOTTO

Se parliamo di ultimi estratti, allora prima di scoprire i nuovi simbolotti possiamo concentrarci su altre combinazioni, quelle che si creano mescolando ritardatari e frequenti, quindi le statistiche del Simbolotto. Tra i numeri più frequenti, in cima troviamo il 33, l’Elica, con ben 138 uscite, seguito a ruota dal 7, il Vaso, che si è fatto vedere 137 volte. Subito dopo compaiono il 13, la Rana (133), l’11, i Topi (131), e una curiosa tripla a pari merito: il 18, Cerino, il 3, la Gatta e il 35, l’Uccello, tutti con 127 estrazioni, insieme al 29, il Diamante, che condivide la stessa frequenza.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, sabato 23 agosto 2025

Discorso opposto per i ritardatari del Simbolotto, i numeri e simboli che mancano da più tempo. In testa a questa classifica c’è il 31, l’Anguria, con un ritardo di 29 estrazioni, seguito da vicino dal 10, Fagioli e dal 12, Soldato, entrambi fermi a 25 turni di assenza. Non troppo lontano troviamo il 39, Forbici, che manca da 21 estrazioni, e il già citato 18, Cerino, curioso perché è contemporaneamente molto frequente ma anche in ritardo, con 19 estrazioni di assenza recenti. Chiudono la lista dei principali ritardatari il 23, Amo, e il 40, Quadro, entrambi a quota 16, insieme al 13, la Rana, che figura anche tra i numeri caldi, ma ora sembra in fase di pausa.