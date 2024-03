Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 26 marzo 2024: i simboli vincenti

Torna oggi, martedì 26 marzo 2024, inaugurando ufficialmente la Settimana santa che ci condurrà verso l’ormai imminentissima Pasqua, il concorso del Simbolotto, un’estrazione (per così dire) secondaria e che si lega a filo doppio al Lotto. L’occasione, come sempre, è ghiotta, specialmente con l’avvicinarsi delle festività, nella speranza di riuscire a mettere le mani su qualche ricco premio che potrebbe rendere il periodo decisamente più sereno!

Non a caso, infatti, nel Simbolotto vengono messi in palio la bellezza di 10mila euro, oltre ad altre tre categorie di premio che variano da 2 euro, fino a 50, in base ovviamente alla quantità di numeri indovinati rispetto a quelli fortunati, custodi del montepremi massimo. Si potrebbe obiettare che le cifre in palio sono decisamente minori alla maggior parte di quelli disponibili pressoché in ognuno degli altri numerosi giochi, Lotto in primis. Ricordiamo, però, che la differenza tra il Simbolotto e gli altri suoi colleghi è che questo è l’unico concorso promosso in Italia a non richiedere alcuna spesa a chi è intenzionato a sfidare la Dea Bendata della fortuna.

LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO: ESISTONO DEI SIMBOLI FORTUNATI?

Trattandosi di un concorso gratuito, moltissimi tra i giocatori del Simbolotto (soprattutto i novizi che vi si approcciano per la prima volta) potrebbero chiedersi dove stia la fregatura. Ovviamente e fortunatamente non ce n’è nessuna, perché per partecipare al concorso basterà piazzare un’altra scommessa nel Lotto, con l’unica attenzione di selezionare la ruota che in questo momento è in promozione. Di quale si tratta? Per marzo sarà quella di Firenze, mentre dopo Pasqua (e, quindi, ad aprile) diventerà quella di Genova, ma è ancora presto per pensarci!

Rimanendo sempre nel tema di come funzioni il Simbolotto, oltre all’obbligatoria selezione della ruota promozionale, si dovrà anche tenere a mente che la cinquina per partecipare al concorso non potrà essere scelta dal giocatore, ma verrà assegnata automaticamente. Lo sforzo richiesto, insomma, è veramente minimo ma i premi, è bene ricordarlo, sono del tutto autentici. I più curiosi (o forse è meglio dire impazienti) potrebbero, ora, chiedersi se esistano delle statistiche sui simboli che più frequentemente vengono estratti nel Simbolotto, in modo da avere un’idea se si ha potenzialmente tra le mani una schedina vincente. La risposta è sì e dopo lo scorso concorso, nel quale sono stati sorteggiati i Funghi (43), il Ragazzo (15), i Topi (11), il Vaso (7) e la Rondine (45), rimane in testa alla classifica dei frequenti il Cerino, con le sue 101 presenze. Continuano, poi, a rincorrerlo il Diamante (29), l’Elica (33), la Rana (13) e la Gatta (3), che hanno segnato rispettivamente 99, 98, 95 e, nuovamente, presenze.











