SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 26 settembre 2023

Anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto con i suoi 5 simboli vincenti! Da pochissimo, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che ha poi lasciato spazio ai 5 simbolini fortunati. Seppur si tratti di un gioco completamente gratuito, ricordiamo che i premi in palio sono veramente importanti e dovrebbero spingere tutti i giocatori in cerca di fortuna a porre la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina, al fine di non rischiare di gettare via un’ottima e vantaggiosa occasione.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto: 26 settembre, numeri vincenti!

I più meticolosi, dopo aver guardato gli esiti dell’estrazione su questo sito, ilSussidiario.net, potrebbero anche dare un’occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, senza ulteriori indugi, scopriamo subito i simboli e i relativi numeri vincenti del Simbolotto di oggi, che sono: il Caffè (42), il Maiale (4), il Lupo (21), la Sfortuna (17), il Piano (37).

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 23 settembre 2023

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI 26 SETTEMBRE 2023: RICCHI PREMI?

Oggi, martedì 26 settembre 2023, tornerà protagonista l’estrazione del Simbolotto, tradizionalmente associata a quelle di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Come questi ultimi tre giochi, infatti, consiste in quattro appuntamenti settimanali, che dopo quello odierno si ripeteranno giovedì, venerdì e sabato, che chiuderà ufficialmente il ciclo di concorsi prima di una breve pausa che durerà fino a martedì prossimo.

Il Simbolotto, lo ricordiamo, mette a disposizione fino ad un massimo di 10mila euro in attesa di tutti coloro che riusciranno ad indovinare i 5 simboli vincenti, più altri numerosi ricchi premi! Si va, infatti, da un massimo di 50 euro con 4 simboli indovinati, fino ad un minimo di 1 euro come premio di consolazione per coloro che ne indovinano solamente 2. Per partecipare all’estrazione serale del Simbolotto, inoltre, non è richiesto alcun investimento economico, trattandosi di un gioco gratuito aggiuntivo al Lotto, che richiede semplicemente di piazzare una scommessa in quest’ultimo concorso, scegliendo la ruota promozionale del mese, che a settembre è quella di Palermo.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 23 settembre 2023

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Tentare la fortuna nel Simbolotto, insomma, è completamente gratuito, ma va anche detto che i giocatori dovranno fare i conti con una piccola limitazione. Infatti, la scelta dei simboli validi per partecipare all’estrazione non è autonoma, ma sarà il sistema ad assegnare una cinquina casuale una volta ricevuta la scommessa nel Lotto, stampando i simboli sul fondo della schedina principale, che dunque andrà conservata anche in caso non fosse vincente.

I simboli vincenti del Simbolotto verranno estratti in serata, subito dopo la chiusura del viaggio nella 11 ruote nazionali del Lotto, momento in cui si potrà finalmente scoprire se si è riusciti ad ottenere un qualche ricco premio. Per ingannare l’attesa, però, possiamo recuperare rapidamente l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da tempo non vengono sorteggiati. Partendo dal ricordare che sabato scorso sono stati estratti il Disco (32), il Cacio (30), le Braghe (8), il Quadro (40) e la Rondine (45), scopriremmo che il simbolo più in ritardo del Simbolotto ora è il Baule (14), che non è uscito per 45 volte. Lo seguono, poi, l’Ombrello (28) con le sue 45 assenze; il Buffone (41) che non si è visto per 39 giorni; il Ragazzo (15), assente per 32 giorni ed, infine, i Topi (11) con le loro 31 assenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA